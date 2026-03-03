¿Para qué sirve el zapote? Un tesoro tropical que va más allá del sabor

Zapote, imagen de referencia Foto: istockphoto

En nuestro recorrido por las frutas más curiosas que puede encontrar en Colombia, hay una que, si todavía no la ha probado, está perdiéndose un verdadero manjar tropical —y si ya lo ha hecho, definitivamente merece redescubrirla en todo su esplendor.

Se trata del zapote, conocido científicamente como Matisia cordata, una fruta nativa de los bosques húmedos del Amazonas, presente en países como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. En estado silvestre puede convertirse en un árbol imponente de hasta 40 m de altura, aunque en cultivo suele medir entre 12 y 30 m y prefiere suelos fértiles y húmedos.

¿En qué se caracteriza el zapote?

Antes de entrar en detalles, es importante aclarar que el nombre “zapote” se usa para varias frutas de diferentes especies. Por ejemplo:

Zapote o Mamey (Pouteria sapota): piel áspera y pulpa rojiza, muy dulce, común en licuados en México.

Zapote blanco (Casimiroa edulis): pulpa blanca y suave, se agrieta cuando madura.

Zapote negro (Diospyros nigra): pulpa oscura, cremosa y dulce cuando madura.

Pero cuando hablamos del zapote colombiano, también llamado zapote criollo, zapote amarillo o chupa-chupa, nos referimos a la fruta del árbol Matisia cordata, una especie nativa de los bosques húmedos tropicales de Sudamérica. Esta planta se adapta desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altitud y tiene un crecimiento moderado a rápido.

Su tronco es liso, recto, con hojas grandes, simples y de color verde oscuro, con forma marcadamente acorazonada y nervaduras visibles. Durante la floración, el árbol resulta especialmente llamativo: flores amarillentas con cáliz verde pálido cubren de manera abundante el tronco y las ramas gruesas.

Sin embargo, estamos aquí por su fruto, y es que este es una baya globosa de aproximadamente 7 por 6 centímetros, con cáscara gruesa de color pardo verdoso que se torna anaranjada en el interior cuando madura. Su pulpa es aromática, dulce y apreciada por su sabor. El mesocarpio es fibroso y envuelve entre dos y seis semillas grandes, que son duras y no comestibles.

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), esta especie se desarrolla muy bien en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, donde es común encontrarla en patios y huertas de fincas tradicionales. Se reproduce por semillas, que deben sembrarse inmediatamente después de extraídas del fruto, ya que pierden viabilidad con rapidez. En condiciones adecuadas, un solo árbol puede producir más de 75 kilogramos de fruta por cosecha, lo que demuestra su valor tanto ecológico como productivo.

¿Para qué sirve?

El zapote no solo destaca por su sabor dulce y aromático; también cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico y tiene múltiples usos productivos, paisajísticos y alimentarios.

En términos ambientales, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), es una especie clave para la fauna. Sus flores son polinizadas por avispas, abejas, aves y murciélagos, fortaleciendo las cadenas ecológicas en los ecosistemas donde crece. Esta interacción convierte al zapote en un árbol estratégico para conservar biodiversidad, especialmente en zonas rurales y urbanas con cobertura vegetal limitada.

De hecho, como menciona el Jardín Botánico del Quindío, aves como la Tángara Rastrojera complementan su dieta con el néctar de flores como las del zapote, contribuyendo activamente a su polinización. Esto demuestra que no solo alimenta a la fauna con sus frutos, sino que también sostiene dinámicas ecológicas esenciales.

Por esta razón, se recomienda su siembra en espacios públicos como parques, glorietas, plazas y zonas institucionales, donde aporta sombra, alimento para la fauna y un alto valor paisajístico. Además, su porte y follaje denso lo convierten en una excelente opción para programas de reforestación y recuperación ambiental en regiones tropicales.

Desde el punto de vista productivo, no solo se aprovecha su fruto. La madera del árbol es resistente y útil en construcción ligera y trabajos de carpintería, lo que amplía su importancia económica en zonas rurales.

En la cocina, el zapote se consume principalmente fresco, gracias a su pulpa jugosa y naturalmente dulce. Sin embargo, también se utiliza en mermeladas, nieves, jugos, licuados, ates y pasteles. Aunque es más común en preparaciones dulces, su sabor permite incorporarlo en recetas agridulces o incluso con toques picantes.

Según el portal oficial de Patrimonio Alimentario del Gobierno de Ecuador, el zapote destaca por su importante aporte nutricional. Es una fruta rica en carotenos, compuestos que el organismo transforma en vitamina A, esencial para la salud visual, el buen estado de la piel y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Además, contiene cantidades significativas de calcio y fósforo, minerales fundamentales para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. En menor proporción, aporta hierro, proteína, fibra y vitamina C, lo que contribuye a mejorar la digestión, apoyar la producción de energía y reforzar las defensas del cuerpo.

