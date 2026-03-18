Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Paso a paso para hacer un dip de tocineta

Esta preparación la puedes disfrutar con bastones de zanahoria, nachos y hasta papas fritas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
18 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
La tocineta es un ingrediente versátil que puedes usar en pastas, hamburguesas, huevos y papas fritas.
La tocineta es un ingrediente versátil que puedes usar en pastas, hamburguesas, huevos y papas fritas.
Foto: Kaboompics / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Latinoamericana .

Integra bien los ingredientes y decora con perejil para darle frescura a tu preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 5.

Ingredientes

  • 1 cebolla blanca
  • Queso crema al gusto
  • Perejil al gusto
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Finas hierbas al gusto
  • Sal y pimienta al gusto
  • 6 lonjas de tocineta

Preparación

Pica la cebolla y sofríela en una sartén con aceite y mantequilla.

Añade azúcar, finas hierbas y cocina hasta caramelizar.

Dora el tocino aparte y pícalo. Luego en un bowl, mezcla el queso crema con la cebolla caramelizada y el tocino.

Agrega sal, pimienta y perejil al gusto, y mezcla bien hasta integrar.

No pierda de vista: Del pandebono a la lechona: Colombia entra al top de las mejores comidas de Sudamérica

Un poco de la historia del “dip”

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snacks” tales como: nachos, pan, galletas e incluso verduras.

Esto le puede interesar: Trucos para que la cebolla no se queme al freírla

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Dip de tocineta

Receta con tocineta

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.