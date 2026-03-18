Paso a paso para hacer un dip de tocineta

La tocineta es un ingrediente versátil que puedes usar en pastas, hamburguesas, huevos y papas fritas. Foto: Kaboompics / Pexels

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Gastronomía: Latinoamericana . Integra bien los ingredientes y decora con perejil para darle frescura a tu preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 5 . Ingredientes 1 cebolla blanca

Queso crema al gusto

Perejil al gusto

2 cucharadas de azúcar

Finas hierbas al gusto

Sal y pimienta al gusto

6 lonjas de tocineta

Preparación

Pica la cebolla y sofríela en una sartén con aceite y mantequilla.

Añade azúcar, finas hierbas y cocina hasta caramelizar.

Dora el tocino aparte y pícalo. Luego en un bowl, mezcla el queso crema con la cebolla caramelizada y el tocino.

Agrega sal, pimienta y perejil al gusto, y mezcla bien hasta integrar.

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Un poco de la historia del “dip”

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snacks” tales como: nachos, pan, galletas e incluso verduras.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧