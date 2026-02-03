Del pandebono a la lechona: Colombia entra al top de las mejores comidas de Sudamérica

Este es uno de los platillos estrella de los desayunos colombianos. Aprende cómo se hace el pan de bono con una receta paso a paso en casa. Foto: Tomada de redes

La cocina sudamericana tiene esa gran capacidad de hablar muchos idiomas a la vez: el del maíz y la yuca, el de los ajíes, el de las carnes y los frutos exóticos, el del pan recién hecho y el de los platos que se preparan con tiempo y afecto.

Es una cocina construida a partir de productos locales, técnicas heredadas y mezclas culturales que varían de una región a otra, incluso dentro de un mismo país.

Y aunque cualquier ranking gastronómico siempre será discutible, el Top 100 de comidas sudamericanas de TasteAtlas funciona como un termómetro de curiosidad: permite ver qué platos circulan con mayor fuerza, cuáles generan consenso entre públicos diversos y cuáles terminan convirtiéndose en una primera puerta de entrada a una cultura.

El podio de las comidas sudamericanas

En el primer lugar del ranking aparece Vori-vori (4,7), una sopa tradicional de Paraguay elaborada a partir de pequeñas bolitas de masa de maíz y queso que se cocinan en caldo, generalmente acompañado de pollo y vegetales. Se trata de un plato cotidiano y profundamente arraigado en la cocina paraguaya, presente tanto en hogares rurales como urbanos.

El segundo puesto lo ocupa Conchitas a la parmesana (4,6), una preparación peruana servida como entrada, hecha con conchas que se gratinan brevemente con queso parmesano hasta que el queso se funde, manteniendo el marisco prácticamente crudo en su interior. Es un plato de ejecución simple, pero muy asociado a la cocina costera del país.

En el tercer lugar se ubica Ají criollo (4,6), una salsa peruana elaborada con ají amarillo y aceite, utilizada como acompañamiento de carnes, pescados y frituras. Aunque su nivel de picante puede variar, es una de las salsas más habituales en la mesa peruana y una pieza clave de su identidad gastronómica.

Colombia también está en el Top 100

En esa misma lista, Colombia aparece con nueve preparaciones, repartidas a lo largo del ranking y con calificaciones que van de 4,5 a 4,1.

La mejor ubicada es el Pan de bono (#4, 4,5), un pan de queso elaborado con almidón de yuca, harina de maíz o maicena, queso fresco, huevo y azúcar. Se consume tradicionalmente caliente y es uno de los productos más reconocibles de la panadería colombiana.

Más abajo aparece la Almojábana (#23, 4,4), otro pan tradicional de queso. Según la descripción del ranking, se trata de una preparación emparentada con otros panes de queso sudamericanos, hecha a base de queso, como cuajada, y harina de maíz, muy presente en la mesa cotidiana.

En el puesto 52 se encuentra el Calentado (4,3), un desayuno asociado especialmente a Antioquia, construido a partir de alimentos del día anterior, como arroz y fríjoles, y representativo de una cocina doméstica basada en el aprovechamiento.

El Suero (#54, 4,3) aparece como una de las salsas colombianas incluidas en el listado. TasteAtlas lo describe como un dip cremoso y ácido hecho con leche fermentada, sal y un componente ácido como vinagre o limón, habitual como acompañamiento.

En el lugar 56 figura el Pan de queso (4,2), típico de la región antioqueña, preparado con harina de tapioca y queso rallado. El ranking destaca el uso de almidón de yuca fermentado como elemento clave de su textura.

Le sigue el Pan de yuca (#67, 4,2), una preparación hecha con harina de yuca, huevo y queso, generalmente en forma de pequeñas bolitas redondas, ampliamente difundida en panaderías del país.

En el puesto 68 aparece la Picada colombiana (4,2), descrita como una bandeja pensada para compartir, con una combinación de carnes y acompañamientos. TasteAtlas menciona entre sus componentes habituales papa criolla, cerdo, pollo, res, morcilla, longaniza, arepas y otros complementos.

Ya en la parte baja del listado, el Arroz con coco ocupa el puesto 88 (4,1). Se trata de una preparación a base de arroz y leche de coco, con azúcar y sal, en la que el ranking resalta el equilibrio entre sabores dulces y salados.

Cierra la presencia colombiana la Lechona (#93, 4,1), un plato tradicional del Tolima hecho con cerdo asado y relleno. Según TasteAtlas, se prepara principalmente para celebraciones y reuniones festivas, y forma parte del repertorio ceremonial de la cocina regional.

Más allá de las posiciones, la presencia de Colombia en el Top 100 de TasteAtlas confirma que la gastronomía del país sigue encontrando espacio y reconocimiento dentro del mapa sudamericano, a partir de preparaciones cotidianas, productos locales y recetas que forman parte activa de la vida diaria y las celebraciones del país.

