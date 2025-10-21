Paso a paso para prepara kimchi

Resume e infórmame rápido

Un poco de la historia del kimchi

El kimchi es un alimento tradicional coreano hecho a base de vegetales fermentados, principalmente col napa, condimentados con ajo, jengibre, ají coreano (gochugaru) y salsa de pescado. Su sabor puede ser picante, ácido y profundo, dependiendo del tiempo de fermentación.

Gastronomía: Coreana . Usa jengibre fresco en esta receta Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 col napa o col china

1 pera

Porridge (papilla de arroz cocido o almidón de arroz)*

½ cebolla

5 dientes de ajo

2 láminas de jengibre fresco

50 mililitros de salsa de pescado

2 cucharadas de gochugaru (ají coreano en hojuelas)

1 taza de cebollín picado

1 cebolla larga picada

1 zanahoria en bastones

Preparación

Preparar la mezcla base

En una licuadora, añade la pera, la media cebolla, los dientes de ajo, el jengibre y la salsa de pescado.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Reserva.

Hacer la pasta del kimchi

En un bowl grande, mezcla el cebollín, la cebolla larga, la zanahoria en bastones, la pasta licuada que reservaste, el gochugaru y el porridge.

Integra todo muy bien. Reserva.

Preparar la col napa

Corta la col napa por la mitad (o en cuartos si es muy grande).

Espolvorea sal por todas sus hojas, separándolas ligeramente para que penetre bien.

Ponla en un bowl grande y deja reposar durante 2 horas. La col debe soltar líquido y volverse más suave.

Lavar y secar la col

Después del reposo, lava muy bien la col para quitar el exceso de sal.

Déjala escurrir y secar un poco.

Rellenar con la pasta

Toma la mezcla reservada y unta generosamente entre cada hoja de la col napa.

Fermentar

Pon el kimchi en un frasco de vidrio esterilizado, presionando bien para evitar que queden burbujas de aire.

Cierra el frasco y deja fermentar a temperatura ambiente durante al menos 2 días.

