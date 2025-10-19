Receta para preparar sudado de pescado blanco con zucchini y zanahoria

Receta de dell’Italia Foto: Harry Sasson

Aunque el pescado blanco se puede preparar de mil maneras, de vez en cuando me ataca un antojo muy particular: estofado (sudado, le dicen en nuestro país), con vegetales y con una salsita atomatada y cremosa.

¡Qué maravilla! Así es como lo presento esta semana, para que en sus casas se animen a intentarlo jugando con los sabores e ingredientes que tengan a mano. Esta es la receta base, que se puede variar según los recursos que se tengan a mano. Esta es una de esas comidas muy completas que se pueden preparar en su totalidad en un solo caldero, simplemente arrojando allí los ingredientes y dándoles un poco de amor. Y se puede modificar a gusto: por ejemplo, agregando papa, yuca, plátano o ñame; variando entre leche de coco y crema de leche; utilizando diferentes especias y condimentos, como comino, azafrán, orégano, pimienta dulce, curry, cúrcuma… Y todas estas variantes quedan muy ricas. Por supuesto, mi recomendación es acompañar con un rico arroz para mezclar con la salsa.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

800 de filete de pescado blanco grueso y limpio (mero, pargo, corvina…)

2 cucharadas de mantequilla

1/2 taza de cebolla cabezona cortada en julianas

2 a 3 dientes de ajo picados

1/2 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de comino molido (opcional)

1 cucharadita de curry (opcional)

1/2 cucharadita de azafrán (opcional)

1/2 cucharadita de pimienta dulce o canela (opcional)

4 tomates chontos pelados, licuados y tamizados

1/2 taza de alverjitas cocidas

1 zucchini verde mediano cortado en bastones

2 zanahorias pequeñas cortadas en bastones

1/2 taza de crema de leche o leche de coco

Cilantro picado

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En un caldero con tapa derrita la mantequilla a fuego medio y saltee el ajo, la cebolla y las especias que quiera utilizar a su gusto. Luego añada el zucchini, la zanahoria, las alverjitas y el tomate. Tape y cocine durante 10 minutos. El pescado lo puede agregar directamente en este punto o dorarlo un poco en una sartén con aceite de oliva y agregarlo luego al cocido, siempre sazonándolo previamente con sal y pimienta. Integre la leche de coco o la crema de leche, tape y cocine durante 8 a 10 minutos más. Termine con el cilantro, rectifique la sazón con sal y pimienta, y sirva.