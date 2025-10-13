¿Cómo preparar avena para el desayuno?

Esta receta para hacer avena puedes servirla con granola. Foto: Diana León

Un desayuno saludable listo mientras duermes

Si buscas una forma deliciosa, práctica y nutritiva de comenzar el día, esta avena trasnochada con duraznos y chía será tu nueva favorita. Solo necesitas unos pocos ingredientes y cinco minutos la noche anterior: leche vegetal, avena, semillas de chía y tus frutas preferidas. Al dejarla reposar en la nevera, los ingredientes se hidratan y se transforman en una mezcla cremosa, llena de fibra, energía y sabor natural.

Ideal para quienes aman los desayunos rápidos y saludables, la avena trasnochada puede personalizarse con lo que tengas en casa: mantequilla de almendra, yogur, frutos secos o un toque de miel. Perfecta para llevar al trabajo o disfrutar en casa sin estrés.

Un poco de la historia de la avena

La avena comenzó a cultivarse hace más de 3.000 años en Europa Central y Escocia, donde se usaba como alimento básico en forma de papillas. Su popularidad creció en el siglo XIX, cuando Escocia y Alemania la incorporaron como desayuno tradicional por su alto contenido de energía y facilidad de digestión.

Hoy, la versión “overnight oats” nació en Suiza en 1900, gracias al médico Maximilian Bircher-Brenner, quien creó el famoso “Bircher muesli”, antecesor directo de la avena trasnochada.

Gastronomía: Saludable . Usa yogur griego en esta preparación Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes ¾ taza de leche vegetal sin azúcar (de almendras, marañón o coco)

1 cucharada de mantequilla de almendra o de marañón

2 cucharadas de miel

1 pizca de sal marina

1 cucharada de semillas de chía

½ taza de copos de avena (certificados sin gluten si es necesario)

¼ taza de duraznos picados o tu fruta favorita

2 cucharadas de yogur griego o de coco (opcional)

Para servir (opcional):

Duraznos extra

Granola

Almendras picadas

Coco rallado sin azúcar

Preparación

En un frasco (preferiblemente de boca ancha) o en un recipiente pequeño con tapa, agrega la leche vegetal, la mantequilla de frutos secos, la miel, la sal y las semillas de chía. Mezcla bien. Deja algunos grumos de mantequilla, ya que aportan una textura deliciosa.

Añade la avena y los duraznos picados. Mezcla nuevamente.

Agrega una porción de yogur de coco o griego encima y mézclalo suavemente con la avena.

Cierra el recipiente con su tapa y refrigera por al menos 6 horas o durante toda la noche.

