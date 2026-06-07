Usa en esta receta de pollo en salsa cremosa de pimentón, cebolla cabezona, crema de leche y aceite de oliva. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Colombiana . Una receta para llevar a la mesa en 40 minutos Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 muslos de pollo

2 pimentones rojos medianos

1 cebolla cabezona blanca

1 taza de crema de leche

1/2 taza de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

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Preparación

Corta los pimentones y la cebolla en trozos grandes. Llévalos a una sartén, agrega un poco de aceite de oliva y cocina hasta que estén suaves y ligeramente dorados.

Mientras tanto, sazona los súper muslos de pollo con sal y pimienta. En una sartén caliente, dóralos por ambos lados hasta que tengan un bonito color dorado. Reserva.

Lleva los vegetales asados a una licuadora junto con el caldo de pollo y procesa hasta obtener una salsa suave.

Vierte la salsa en una sartén amplia, agrega la crema de leche y mezcla bien. Ajusta la sazón al gusto.

Incorpora nuevamente el pollo a la sartén y cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos, o hasta que esté completamente cocido y la salsa haya espesado ligeramente.

Sirve caliente acompañado de arroz, puré de papa o tu acompañamiento favorito. Ahora sí, a disfrutar.

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Un poco de la historia del pimentón

El pimentón se empezó a cultivar en Perú y Bolivia siendo uno de los alimentos básicos de los indígenas. Sin embargo, su origen se dio en el antiguo México,. En 1493 fue llevado a Europa por Cristóbal Colón y de allí se extendió a regiones como Asia y África a lo largo del siglo XVI. En Hungría, este alimento se hizo muy popular, convirtiéndose en el ingrediente principal de platos tradicionales como el gulash.

Existen tres variedades, el pimentón dulce, picante, agridulce u ocal. El primero se caracteriza porque no es picante, mientras que los otros dos, tienen una mezcla que le permite a los comensales experimentar sabores propios de México y que han trascendido a todas las cocinas del mundo. En Colombia el pimentón es consumido para condimentar platos y se incluye en ensaladas o sopas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧