Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta ideal para el domingo: salchichas de pollo en casa

Usa en esta preparación cebolla cabezona, pimentón y zanahoria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
22 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Sirve estas salchichas de pollo con tu aderezo favorito.
Sirve estas salchichas de pollo con tu aderezo favorito.
Foto: María Dulcey}
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de historia de la zanahoria

La zanahoria surgió en Irán y se domesticó por primera vez en Asia en el siglo X. Sus colores originales eran amarillo o púrpura natural y se convirtió gradualmente en un alimento popular en las regiones asiáticas.

Vínculos relacionados

Receta para preparar gravlax de trucha del altiplano
Esta mermelada colombiana está entre las mejores del mundo: la historia de “De muerte lenta”
Como agua para chocolate: el sabor de la pasión y el peso de la tradición

La zanahoria color naranja que hoy en día es tan reconocida, solo se originó hasta el siglo XVII. Fue producida por los holandeses siguiendo un proceso de selección cultural. Ahora, aunque la zanahoria naranja sigue siendo la más popular, sus colores originales están volviendo a aparecer en algunas partes del mundo, trayendo de vuelta a las mesas las amarillas o moradas de la antigüedad.

La zanahoria pertenece a la familia de plantas tipo “Apiaceae”. Su tallo mide unos 30 cm de altura con pequeñas flores blancas. Crecen lentamente y están disponibles en más de 500 variedades. Para nuestra receta de hoy utilizaremos zanahorias naranja que se puede adquirir fácilmente en nuestro país.

Gastronomía: Latinoamericana.

Sirve con tu aderezo favorito

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 500 gramos de trozos de pechuga de pollo
  • 1/2 cebolla cabezona
  • 1 pimentón rojo
  • 1 zanahoria pequeña rallada
  • Sal, paprika y ajo al gusto

Preparación

Procesa la base

Lleva al procesador la pechuga junto con la cebolla y el pimentón hasta obtener una mezcla homogénea.

Integra sabor y textura

Pasa la mezcla a un recipiente, agrega la zanahoria rallada, la sal, la paprika y el ajo. Mezcla muy bien hasta que todo quede incorporado.

Y te dejo dos formas de cocinarlas

Opción 1: cocidas (más firmes y uniformes)

Añade porciones de la mezcla sobre papel film.

Enrolla formando la salchicha y ajusta bien los extremos.

Cocina en agua caliente (sin que hierva fuerte) durante 15–20 minutos.

Retira, deja enfriar un poco y si quieres, dóralas ligeramente antes de servir.

Opción 2: directo en sartén (más práctica y doraditas)

Pasa la mezcla a una manga pastelera

Forma las salchichas directamente sobre una sartén caliente con un poco de aceite.

Cocina a fuego medio, girándolas con cuidado para que se doren de manera uniforme.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Salchichas de pollo en casa

Recetas con salchicha

Receta de pollo

Receta para el domingo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.