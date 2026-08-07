Pollo jugoso al estragón con brócoli en salsa agridulce

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Gastronomía: Latinoamericana.
Lleva este sabor a la mesa en solo 30 minutos
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 500 gramos de pollo
- 1 cucharadita de estragón
- 1 cucharadita de paprika
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de achiote (achote)
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Ingredientes para la vinagreta agridulce
2 cucharadas de miel
1 cucharada de salsa de pescado
Zumo de 1 limón
1 cucharada de aceite de ajonjolí
Sal al gusto
Para acompañar
Brócoli cocido al gusto
Patacón recién hecho
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Preparación
Sazona el pollo con estragón, paprika, sal y pimienta.
Sella el pollo en una sartén bien caliente con un poco de aceite de achiote, hasta que quede dorado y jugoso.
Aparte, mezcla la miel, la salsa de pescado, el zumo de limón, el aceite de ajonjolí y la sal para hacer la vinagreta
Incorpora el brócoli cocido y el pollo, y báñalos con la vinagreta agridulce.
Sirve acompañado de un patacón crocante recién hecho.
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