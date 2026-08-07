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Gastronomía y Recetas

Pollo jugoso al estragón con brócoli en salsa agridulce

Unos patacones bien crujientes son la guarnición perfecta para este plato.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
07 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este pollo jugoso al estragón con puré de papa o arroz blanco.
Sirve este pollo jugoso al estragón con puré de papa o arroz blanco.
Foto: Getty Images/iStockphoto - NNK
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Gastronomía: Latinoamericana.

Lleva este sabor a la mesa en solo 30 minutos

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 500 gramos de pollo
  • 1 cucharadita de estragón
  • 1 cucharadita de paprika
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de achiote (achote)

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Ingredientes para la vinagreta agridulce

2 cucharadas de miel

1 cucharada de salsa de pescado

Zumo de 1 limón

1 cucharada de aceite de ajonjolí

Sal al gusto

Para acompañar

Brócoli cocido al gusto

Patacón recién hecho

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Preparación

Sazona el pollo con estragón, paprika, sal y pimienta.

Sella el pollo en una sartén bien caliente con un poco de aceite de achiote, hasta que quede dorado y jugoso.

Aparte, mezcla la miel, la salsa de pescado, el zumo de limón, el aceite de ajonjolí y la sal para hacer la vinagreta

Incorpora el brócoli cocido y el pollo, y báñalos con la vinagreta agridulce.

Sirve acompañado de un patacón crocante recién hecho.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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Pollo jugoso al estragón con brócoli en salsa agridulce

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Receta en salsa agridulce

 

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