Por qué la nevera huele mal: siete tips para mantenerla fresca

Realiza una limpieza profunda a tu nevera mensualmente para evitar malos olores. Puedes usar vinagre, bicarbonato o café molido. Foto: Getty Images/iStockphoto - AndreyPopov

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¿Cuántas veces te ha pasado que abres la nevera y hay un olor que no puedes identificar fácilmente? Es probable que culpes a algún alimento que se descompuso muy rápido, a una bolsa donde guardaste algún tipo de carne y el líquido goteó sobre los compartimientos, o a alguna mancha del pasado que no has podido remover del todo.

Seguramente esas serían algunas de las causas, sin embargo, el origen principal —al menos así lo sostienen los expertos— de estos extraños olores está asociado con el orden en que guardas los alimentos, con la limpieza que le haces a este electrodoméstico e incluso con una menor eficiencia del refrigerador.

Entonces, ¿cuáles son los hábitos que ayudan a conservar mejor los alimentos para evitar malos olores? Aquí enlistamos algunas recomendaciones para tener en cuenta. Desde mabe, sus expertos son enfáticos en que todo parte de guardar bien los alimentos: “utilizar recipientes herméticos ayuda a conservar mejor los alimentos, evita la mezcla de aromas y mantiene un ambiente más limpio dentro del refrigerador”.

Mantener la temperatura adecuada del electrodoméstico también es clave. “Una temperatura superior a la recomendada acelera el deterioro de algunos alimentos y favorece la aparición de microorganismos”, por eso hay que revisar periódicamente la temperatura del refrigerador, ya que esto contribuye a conservar mejor los productos almacenados.

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A esto se suma la limpieza. Homecenter y Kalley recomiendan usar absorbentes de olores naturales y señalan que, después de una buena limpieza, dejar un recipiente destapado con bicarbonato de sodio dentro de la nevera es de esos trucos clásicos que sirven de maravilla, porque ayuda a neutralizar los olores. Para los casos más difíciles, agregan, un poco de carbón activado resulta muy eficaz para purificar el aire de forma silenciosa.

Atención a esto, si se te regó jugo, leche, alguna salsa o líquido, recuerda que estos residuos “pueden convertirse en un foco para la proliferación de bacterias y microorganismos responsables de los malos olores”, como lo afirma Lenin Moncada, de mabe Colombia.

Los expertos de Homecenter y Kalley se suman a esto y sugieren usar ingredientes naturales para descartar otras causas de mal olor. Lo ideal, explican, es desconectar el refrigerador y lavar las superficies con una mezcla de agua tibia y bicarbonato, que ayuda a eliminar bacterias y a neutralizar olores. El vinagre blanco también es un buen aliado, porque desinfecta sin dejar residuos químicos.

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Otro error frecuente es sobrecargar la nevera. Según mabe, “uno de los errores más comunes es llenar excesivamente el refrigerador. Cuando no existe espacio suficiente entre los alimentos, el aire frío circula con mayor dificultad”, lo que deja como resultado una diferencia de temperaturas que afecta la conservación de los productos.

Moncada también indica que hay que evitar introducir alimentos calientes a la nevera, ya que “una humedad excesiva puede favorecer la aparición de malos olores”, de ahí que sugiera limpiar cajones, bandejas y empaques semanalmente.

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