¿El yogur helado es más saludable que el helado?

El yogur helado suele tener menos calorías y menos grasas saturadas que el helado, según especialistas en nutrición. Foto: orentodoros / Pixabay

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Desde que el yogur helado se popularizó en la década de 1970 , se ha promocionado como una alternativa más saludable al helado. En los anuncios de TCBY de la década de 1990, se decía que su versión baja en calorías y sin grasa ofrecía “todo el placer, sin ningún remordimiento” . Hoy en día, algunas tiendas de yogur griego promocionan los beneficios probióticos que favorecen la salud intestinal.

Tras varios años de ventas bajas, el yogur helado está resurgiendo. En el último año, se estima que han abierto 129 nuevas tiendas de yogur helado en Estados Unidos, lo que supone un aumento de alrededor del 50 por ciento con respecto al año anterior, según la Asociación Internacional de Yogur Helado.

En videos en las redes sociales, se ve a la gente haciendo excepcionalmente filas largas para comprar este postre en tiendas de la ciudad de Nueva York , Miami y Los Ángeles , o compartiendo recetas caseras .

¿Es el yogur helado realmente superior al helado en cuanto a valor nutricional? ¿O se trata solo de una estrategia de mercado? Le pedimos a expertos en nutrición que nos dieran su opinión.

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¿Qué contiene el yogur helado?

A diferencia del helado —que, según la ley federal, debe contener al menos un 10 por ciento de grasa y estar elaborado con ingredientes lácteos pasteurizados como la leche o la crema—, el contenido del yogur helado puede variar ampliamente, dijo Scott A. Rankin, profesor de ciencia de los alimentos en la Universidad de Wisconsin-Madison.

El yogur helado suele contener entre un tres y un cuatro por ciento de grasa (o menos en las versiones descremadas o bajas en grasa), dijo Rankin, y se elabora con al menos un producto lácteo fermentado, como el yogur o la leche cultivada, junto con azúcar y saborizantes. La leche fermentada contiene microbios vivos, que convierten el azúcar en ácido láctico, lo que le da ese sabor ácido característico, dijo Chris Loss, profesor de ciencia de los alimentos en Cornell.

Al igual que gran parte del helado en Estados Unidos, la mayoría del yogur helado que se vende en tiendas y comercios es ultraprocesado . A menudo incluye edulcorantes (como el jarabe de maíz o la dextrosa), así como estabilizadores y emulsionantes (como el carragenano, la goma guar o la goma xantana) que ayudan a proporcionar una textura suave y evitan la formación de cristales de hielo, dijo Rankin.

En general, los alimentos ultraprocesados ​​se han relacionado con un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras afecciones de salud .

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¿Qué dicen las investigaciones?

No hay estudios rigurosos que hayan examinado las diferencias para la salud entre estos postres, pero sus perfiles nutricionales ofrecen algunas pistas.

El yogur helado suele tener menos calorías y menos grasas saturadas que el helado, dijo Michelle Routhenstein, una dietista de la ciudad de Nueva York. Pero a veces también contiene más azúcares añadidos para equilibrar la acidez del yogur, dijo Loss.

Un yogur helado pequeño original de Pinkberry, por ejemplo, tiene 30 calorías menos y cinco gramos más de azúcares añadidos que una porción de tamaño similar de helado de vainilla francesa de Breyers. El yogur helado tampoco tiene grasas saturadas, en comparación con los seis gramos de helado.

Cuando se consumen en exceso, las grasas saturadas pueden elevar los niveles de LDL (o colesterol “malo”) en la sangre, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Dicho esto, ambos dulces suelen tener un alto contenido de azúcares añadidos que, con el tiempo, pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud.

Aunque el yogur helado tiene un poco menos de calorías que el helado, la mayoría de las personas le agregan ingredientes y aderezos que fácilmente contrarrestan esa diferencia, dijo Julie Stefanski, una dietista de York, Pensilvania.

Muchas marcas de yogur helado incluyen cultivos vivos, entre ellos bacterias beneficiosas, en la lista de sus ingredientes. Algunas investigaciones limitadas han descubierto que comer yogur u otros productos lácteos fermentados que contienen estos cultivos puede aportar beneficios para la salud intestinal , como la reducción del dolor de estómago, los gases y el estreñimiento, pero se desconoce si esos beneficios se aplican al yogur helado, dijo María Marco, profesora de ciencia de los alimentos en la Universidad de California, Davis.

Dado que el yogur helado no está estrictamente regulado, es difícil saber cuántos cultivos vivos contiene un producto determinado, agregó. El sello de “cultivos vivos y activos” de la Asociación Internacional de Productos Lácteos puede ayudar a verificar que ciertos productos comprados en tiendas o yogurterías contengan niveles significativos, dijo Marco.

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¿Cuál es el veredicto?

Cuando se consume con moderación, tanto el yogur helado como el helado pueden formar parte de una dieta saludable, dijo Routhenstein. Uno no es necesariamente mejor para la salud que el otro, y ninguno de los dos se considera un alimento saludable, señaló. Pero, agregó, si lo que buscas son los beneficios nutricionales del yogurt, el yogurt natural es la mejor opción .

La cantidad que se consume y si se le añaden ingredientes adicionales —como trocitos de brownie o migas de galleta, por ejemplo— probablemente sean más importantes para la salud que el postre que se elija, dijo Stefanski.

También está bien comer yogur helado (o cualquier otro postre) por razones ajenas a la salud, como el disfrute, el consuelo o razones culturales, afirmó Rankin.

Optar por la opción más saludable a veces también resulta contraproducente, dijo Routhenstein. Si tienes antojo de helado pero comes yogurt helado en su lugar, dijo, puedes terminar sintiéndote insatisfecho y queriendo más. “Úsalo como un capricho y elige lo que te satisfaga”, dijo.

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