¿Qué es el camote y para qué sirve?

También conocido como batata, boniato o papa dulce. Foto: magnific

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Parece una papa, pero cuando llega a la mesa hay algo que lo delata: su sabor dulce. El camote es uno de esos alimentos que pueden pasar fácilmente de una preparación salada a un postre y que, dependiendo de la variedad, también pueden cambiar de color, textura y sabor.

También conocido como batata, boniato o papa dulce, el camote es una raíz o tubérculo comestible cuyo nombre científico es Ipomoea batatas. Su historia se remonta a más de 5.000 años y se caracteriza por tener diferentes variedades.

Su cáscara es morada, marrón o anaranjada, y la pulpa puede ser crema, amarilla, naranja o morada.

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¿Qué beneficios tiene el camote?

El camote es rico en fibra, vitaminas A y C y antioxidantes, además, hace parte de la categoría de carbohidratos saludables. Un camote mediano tiene alrededor de 140 calorías y 5 gramos de fibra.

Sobre este alimento se refirió la doctora Amny Acosta Then, especializada en gastroenterología, quien señala que entre sus beneficios el camote ayuda a estabilizar la insulina en el organismo. Según explica, cuando la insulina se mantiene estable hay una menor propensión a presentar picos de glucosa y de triglicéridos.

La especialista menciona que, a diferencia de otros carbohidratos, como el pan y la papa, cuyos niveles de glucosa pueden descender más rápidamente, el camote, dependiendo de su consumo, puede proporcionar energía hasta por 16 horas.

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¿Cómo se puede preparar el camote?

Más allá de su sabor y beneficios a la salud, el camote llega a la cocina de diferentes maneras:

Asado o al horno: se puede cocinar entero o en rodajas.

Hervido o al vapor: después de cocinarlo puede incorporarse en ensaladas, purés o utilizarse como acompañamiento para carnes y pescados.

Frito: cortado en rodajas o tiras, tiene una preparación con un sabor más dulce que las tradicionales.

Puré: su textura permite prepararlo de manera similar al puré de papa.

Postres: su sabor dulce hace que también pueda incorporarse en tartas, pasteles, galletas y pudines.

Sopas y guisos: al cocinarse de esta manera aporta una textura suave y un toque dulce, que puede combinarse con caldos de pollo o vegetales.

Batidos: no es tan habitual, pero su textura cremosa y dulce hace que utilizarlo en batidos aporte una preparación diferente y saciante.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧