Qué tipos de sal existen y para qué sirve cada una

Si en su cocina solo hay un salero, tranquilo: no está haciendo nada mal. Pero hoy queremos contarle que la oferta es casi infinita. Negra, rosada, en escamas, ahumada, artesanal, de mina, marina… y la gran noticia es que no todas aportan lo mismo en textura, intensidad o uso.

Repasemos las más conocidas —y algunas que quizás aún no ha probado—.

Sal normal o sal de mesa

Es la más habitual. Proviene de minas de sal y pasa por un proceso de refinamiento para eliminar impurezas. Sus granos son finos y uniformes, lo que la hace ideal para preparaciones comunes.

Muchas versiones están enriquecidas con yodo o flúor, y contienen antiaglomerantes para que no se apelmace. Es práctica, económica y soluble.

Sal marina

Se obtiene por evaporación del agua de mar y, a diferencia de la sal refinada, puede conservar más minerales. Sus cristales suelen ser más gruesos y se nota a simple vista.

Funciona muy bien para terminar platos o para carnes y pescados donde interesa notar la textura del grano.

Sal gorda o de cristales grandes

Es básicamente sal marina de grano grueso. Se usa mucho en carnes a la parrilla o pescados a la sal, donde se forma una costra que protege el alimento.

Sales en escamas y flor de sal

Las escamas son ligeras, crujientes y, generalmente, decorativas. Se añaden justo antes de servir para aportar textura, sobre todo.

La flor de sal, por su parte, se recolecta manualmente en la superficie de las salinas cuando los cristales apenas se están formando. Es una de las más valoradas en la alta cocina.

Sal rosada del Himalaya

Extraída de minas en Pakistán, su color rosado se debe a trazas minerales como el hierro. Tiene un sabor suave. Aunque suele asociarse a beneficios adicionales, nutricionalmente sigue siendo principalmente cloruro de sodio. Se utiliza incluso en coctelería.

Sales negras

Aquí encontramos dos variantes conocidas:

La sal negra hawaiana, cuyo color proviene del carbón activado.

La sal negra del Himalaya (Kala Namak), con un tono grisáceo y un característico aroma sulfuroso.

Ambas aportan un perfil distinto, muy usado en carpaccios, platos veganos (por su aroma similar al huevo) o presentaciones que son llamativas.

Sal ahumada y otras variedades

La sal ahumada se expone al humo de maderas como haya o roble, lo que le da aroma característico. Es ideal para carnes, pescados o incluso verduras que se preparan asadas.

¿En qué se diferencian realmente?

En esencia, todas son mayoritariamente cloruro de sodio. Lo que cambia es:

Procedencia (si viene de mina, mar, evaporación, cocción).

Tamaño y forma del grano.

Tratamiento (si es refinada, artesanal, ahumada).

Y usted, ¿qué sal disfruta utilizar en su cocina? Lo leemos en los comentarios.

