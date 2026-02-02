Receta: así se hace un hummus de garbanzo

Disfruta este hummus de garbanzo con pan naan, nachos o galletas para saborear. Foto: Diana León

Un poco de la historia del hummus

El hummus es una preparación ancestral originaria del Medio Oriente. Uno de los registros más antiguos aparece en un manuscrito árabe de El Cairo, fechado alrededor del año 1226, en el que se describe una mezcla de garbanzos cocidos con tahini, aceite y especias. Con el tiempo, el hummus se popularizó en regiones como Líbano, Palestina, Israel, Siria y Turquía, convirtiéndose en un alimento básico de su gastronomía tradicional.

A partir de las décadas de 1970 y 1980, se volvió especialmente popular en Europa y Estados Unidos, donde se adaptó a distintos estilos de alimentación y se consolidó como un dip saludable y versátil. Inspirada en esta tradición, esta receta de hummus de garbanzo es una versión casera, cremosa y fácil de preparar, perfecta para utilizar como dip, salsa o acompañamiento.

Gastronomía: Saludable . Si el hummus está muy espeso, agrega un poco de agua o aceite hasta lograr la consistencia deseada Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 32 minutos.

32 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 taza garbanzos (crudos y secos, no los que vienen en lata. Previamente remojados desde la noche anterior)

1/4 cucharadita bicarbonato de sodio (opcional, para una textura más cremosa)

3 dientes de ajo (machacados y sin cáscara)

1/3 taza tahini (o mantequilla de almendras)

2 cucharada jugo de limón

1 cucharadita sal (rosada o marina)

1 cucharada aceite de oliva

1 pizca ajo en polvo

Hierbas frescas (como cilantro o perejil para decorar)

Preparación

Remoja los garbanzos en abundante agua fría durante toda la noche o al menos 6 horas. Este paso ayuda a mejorar su digestión.

Escurre y enjuaga los garbanzos. Ponlos en una olla, cúbrelos con unos 5 cm de agua y añade el bicarbonato (opcional).

Lleva a ebullición, luego baja el fuego y cocina destapados durante 45 minutos a 1 hora, hasta que estén tiernos pero sin deshacerse. Escurre. Si deseas un hummus extra cremoso, puedes retirar las pieles, aunque no es obligatorio.

Añade los garbanzos cocidos en un procesador de alimentos o licuadora de alta potencia junto con el ajo, tahini o mantequilla de almendras, jugo de limón, sal y aceite de oliva. Procesa hasta obtener una textura suave y cremosa, raspando los lados si es necesario.

Añade el ajo en polvo y las hierbas frescas si decides usarlas. Prueba y ajusta: más sal, limón, ajo o tahini según tu gusto.

