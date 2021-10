Un poco de la historia del plato

Su origen es desconocido, pero es uno de los platos más famosos de Latinoamérica y España, no solo por su preparación, sino por la facilidad y rapidez con la que se puede llevar a la mesa de los comensales. No existe ningún país en el mundo que no haya caído en la tentación con esta mezcla de sabores. En Colombia se hace con pollo desmechado, una mezcla de verduras como arveja, zanahoria y habichuela y un toque muy especial: el plátano maduro

Hoy en Cocina con sentidos de Dos Consentidos y El Espectador te enseñamos a preparar esta receta paso a paso para que sorprendas a tus invitados.

INGREDIENTES

Cebolla de rama: 100 gramos/ 2 ramas

Pimentón: 60 gramos/ ¼ de unidad

Arroz: 250 gramos/ 1 taza

Arvejas: 120 gramos/ ½ taza

Cebolla morada: 200 gramos/ 1 unidad

Salsa de tomate: 1/2 cdita/ 2 gramos

Ajo: 10 gramos / 2 dientes

Comino molido: una pizca

Sal: al gusto

Zanahoria: 150 gramos/ 1 unidad mediana

Pechuga de pollo: 1 unidad

Tomate: 150 gramos/ 1 unidad

Aceite vegetal: al gusto

Sigue el paso a paso de esta receta aquí:

PREPARACIÓN

Paso 1

En una olla con agua fría poner la cebolla larga, ajo, pechuga de pollo, cebolla roja y zanahoria en cortes irregulares.

Paso 2

Cocinar por 15 a 20 minutos.

Paso 3

Retirar la olla y el pollo y reservar ambos. Picar los vegetales finamente y reservar.

Paso 4

Calentar la sartén a fuego alto, poner aceite vegetal y agregar los vegetales a saltear menos las zanahorias. Agregar el comino y cocinar por 5 minutos.

Paso 5

Pasado este tiempo, agregar el arroz, nacrar seguido de la salsa de tomate, mezclar bien y aplanar en la olla.

Paso 6

Agregar el fondo de pollo, la zanahoria cortada en rodajas, un poco de sal y mezclar muy suavemente.

Paso 7

Cuando el arroz haga los ojos, bajar el fuego, tapar y cocinar por 10 minutos. Pasado este tiempo, apagar del fuego y esperar 10 minutos más sin destapar la olla.

Paso 8

Desmechar el pollo, y mezclar con el arroz suavemente para no dañar el grano de arroz. Servir y comer caliente.

¡Trucos de la abuela!