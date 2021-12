Plato típico de Colombia que se caracteriza por ser mayormente consumido en Navidad. Foto: anamejia18

Un poco de historia de este plato:

Su origen proviene de culturas prehispánicas, en Colombia tiene un día donde se conmemora su sabor y es la mejor opción para desayunos, almuerzos y comidas. El tamal es un plato que se da en varias regiones del país y tiene como característica principal: la base de maíz y la envoltura en hojas de plátano. El 24 de Junio se celebra su día, y sus sabores varían dependiendo de la ciudad en donde se elabore. Santander, Tolima y Valle del Cauca son algunos de sus máximos exponentes gastronómicos.

En palabras del chef: “Con mucho rigor hoy les comparto esta receta, lo más probable es que en sus casas no la hagan igual, y que en sus regiones no se prepare de la misma forma, pero, ¿saben qué? Así es el tamal, versátil, con diferencias, con amplitud de sabores, si no quieren ponerle arroz no le pongan, si quieren ponerle res, pónganle. Al final, el tamal solo es una masa de maíz cocida en hojas de plátano que se puede engallar”

INGREDIENTES (10 tamales)

Masa:

-500 gr de harina de maíz porva

-1000 ml de agua (para la lavada vamos a necesitar 2000 ml más)

Arroz:

-300 gr de arroz

-600 ml de agua

-500 gr de arveja amarilla (remojada)

Guiso:

-750 gr de cebolla larga

-2 cabezas de ajo

-5 cubos maggi

-500 gr de grasa de cerdo (un poco para el arroz)

Especias:

Color, comino, sal y pimienta

Hojas de plátano

Cabuya

Adobo para las carnes:

-250 gr de cebolla larga

-1 cabeza de ajo

-comino, sal, color

Pollo (presa por tamal) costilla (1 libra), tocino, 10 huevos, papa y zanahoria (en láminas, al ojo, que le fluya)

PREPARACIÓN

Marinar las carnes la noche anterior, licuar el adobo y mezclar.

Lavar la masa de maíz dos veces, o sea, añadan agua, dejen que se asiente y cámbienla, hagan esto dos veces, a la tercera van a tener agua limpia.

Para el guiso piquen toda la cebolla y el ajo, sofríanlos con la grasa de cerdo y las especias (el color y el comino es al gusto) pruebe de sal y pimienta y listo. Este guiso lo dividen en dos, mitad para el arroz, mitad para la masa.

Cocinen el arroz con el agua y especias, lo mismo las arvejas (remojadas de la noche anterior) si quieren ponganle el tocino y los huevos para que la arveja coja sabor.

Mezclan el arroz, la mitad del guiso y las arvejas (condimenten si es necesario, esta es la clave, color y comino)

En una olla pongan el maíz y el agua, el guiso que le quedó y dejen hervir 5 min, vuelvan y condimenten, prueben, esto es importante.

Limpien las hojas del plátano, pónganle refuerzos, armen el tamal como puedan, el amarre es diferente en cada casa, ya tiene la masa y el guiso, no se vayan a enredar con el amarre.

En una olla con las ramas de las hojas del plátano, pongan los tamales, 1/3 de agua (del tamaño de la olla) y lleven a hervor suave durante 3 horas y listo, tamales listos.

¡Trucos de la abuela!

