¿Cómo preparar lentejas en una sola olla?

Una receta económica y muy fácil de preparar. Foto: nito100

Un poco de la historia de este plato

Las lentejas fueron las primeras legumbres cultivadas por el hombre. Cuenta la historia que su origen se dio hace 9000 años en Siria, y que se sus cultivos se extendieron a lo largo de los años por todo el Mediterráneo. Este alimento, era el más consumido por las plebes de la antigua Grecia y Roma.

Su nombre viene del latín ‘lens’, también reconocido como uno de los apellidos más importantes de la vieja Roma: los Léntuli. Expertos en el tema han considerado que las lentejas fueron “aportes que conquistadores y colonos españoles hicieron a las mesas de nuestro continente y, por ende, de la antigua Banda Oriental”.

Se sirven calientes y es un plato típico en la época de invierno en diferentes partes del mundo, y aunque en un principio era considerada una receta para las clases bajas, logró conquistar la “alta cocina” por el sinfín de ingredientes que evocan los más ricos sabores de todas las regiones. La cazuela de lentejas es la más tradicional en las mesas, no solo por su exquisito guiso sino porque se le puede agregar: carne, pollo, chorizo, papas y especias.

Gastronomía: Española . Acompaña con papas o ensalada verde Tiempo de preparación: 50 minutos.

50 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 libra de lentejas remojadas la noche anterior

2 cebollas cabezonas picadas

2 ramas de cebolla larga

1 zanahoria

4 tomates

3 dientes de ajo

4 papas

6 chorizos

Preparación

Lo primero es remojar las lentejas, si no las pusiste en agua la noche anterior, puedes sumergirlas 2 horas en agua tibia, tal vez sirva, esa agua la puedes colar y la puedes usar para tus plantas, lo importante es poner las lentejas en una olla con abundante agua, a mi me gusta que las cubra, no vayas a poner sal.

Luego vas a poner todas las verduras (a excepción de la papa) picadas en trozos medianos y las vas a llevar a hervir con las lentejas, dentro de 15 a 20 minutos, vas a sacar con una espumadera tus verduras y las vas a llevar a licuar, esta es la base de la salsa.

Cuando mezcles las verduras licuadas con las lentejas, debes agregar sal y condimentos al gusto, este es el momento en el que le vas a dar sabor a tu plato. La ventaja de hacer todo en una sola olla es que no ensucias más platos y solo tienes que lavar la licuadora, también te ahorras la picada de las verduras, puesto que puedes ponerlas en trozos medianos.

Una vez hierva, puedes agregar la papa picada a tu gusto y el chorizo, super importante acompañar con arroz, tajadas y carne asada, las lentejas son muy rápidas de cocinar, solo necesitas esperar que la papa ablande y ya puedes servir.

¡Trucos de la abuela!

