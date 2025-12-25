Así es el paso a paso para hacer un “bagel” sándwich con huevos revueltos

Este bagel de sándwich con huevos revueltos, es una verdadera tentación para el paladar. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Gastronomía: Americana . El queso crema es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Bagels frescos

4 huevos

Un chorrito de crema de leche

6 lonjas de tocineta

Queso crema al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pon las tiras de tocino en una sartén a fuego lento, cocina hasta que estén doradas y crujientes. Retira y deja escurrir sobre papel absorbente.

Rompe los huevos en un recipiente, añade la crema de leche y agrega sal y pimienta al gusto. Bate bien hasta que la mezcla quede homogénea.

Calienta una sartén con un poco de aceite o mantequilla (opcional).

Vierte los huevos batidos, cocina a fuego medio, revolviendo suavemente, hasta que estén en tu punto favorito.

Corta el bagel por la mitad, tuesta las mitades en un tostador o sartén hasta que estén doradas.

Unta queso crema en las mitades del bagel, agrega los huevos revueltos sobre la base.

Añade el tocino dorado y cubre con la otra mitad del bagel. Sirve caliente y disfruta de un desayuno rápido y delicioso.

