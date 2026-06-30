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Receta de caramelo salado: así se prepara en casa

Esta preparación al enfriarse se espesa, si la quieres más líquida, añade un poco más de crema caliente.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
30 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Usa este caramelo salado como acompañamiento en helados o flanes.
Usa este caramelo salado como acompañamiento en helados o flanes.
Foto: Vinícius Caricatte / Pexels
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Gastronomía: Colombiana .

No cocines demasiado el caramelo porque puede quemarse

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 200 gramos de azúcar
  • 70 mililitros de agua
  • 120 gramos de crema de leche caliente
  • 50 gramos de mantequilla
  • 1 pizca de sal

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Preparación

En una olla, agrega 200 gramos de azúcar y 70 mililitros agua. Calienta a fuego medio sin remover en exceso, dejando que el azúcar se disuelva poco a poco. Este método húmedo da más control que el caramelo seco.

Continúa calentando hasta alcanzar los 170 °C. Vigila constantemente, ya que el caramelo puede quemarse rápido una vez tomado color.

Retira del fuego y agrega poco a poco 120 gramos de crema de leche (caliente), bien caliente, mientras revuelves con cuidado (la mezcla burbujeará fuerte).

Vuelve a fuego bajo y agrega 50 gramos de mantequilla y 1 pizca de sal. Cocina por un momento más, removiendo, hasta integrar todo.

Retira del fuego, deja enfriar ligeramente y reserva en un recipiente para usar en tus postres.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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