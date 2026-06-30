Receta de caramelo salado: así se prepara en casa

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana .
No cocines demasiado el caramelo porque puede quemarse
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 200 gramos de azúcar
- 70 mililitros de agua
- 120 gramos de crema de leche caliente
- 50 gramos de mantequilla
- 1 pizca de sal
Puede interesarte: Errores comunes que dañan el aceite de oliva y quizá no sabía
Preparación
En una olla, agrega 200 gramos de azúcar y 70 mililitros agua. Calienta a fuego medio sin remover en exceso, dejando que el azúcar se disuelva poco a poco. Este método húmedo da más control que el caramelo seco.
Continúa calentando hasta alcanzar los 170 °C. Vigila constantemente, ya que el caramelo puede quemarse rápido una vez tomado color.
Retira del fuego y agrega poco a poco 120 gramos de crema de leche (caliente), bien caliente, mientras revuelves con cuidado (la mezcla burbujeará fuerte).
Vuelve a fuego bajo y agrega 50 gramos de mantequilla y 1 pizca de sal. Cocina por un momento más, removiendo, hasta integrar todo.
Retira del fuego, deja enfriar ligeramente y reserva en un recipiente para usar en tus postres.
Para destacar: Diferencias entre almendras, nueces, avellanas y maní: ¿Qué fruto seco escoger?
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧