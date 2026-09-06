Receta de muslos de pollo en salsa teriyaki casera

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Gastronomía: Latinoamericana .
Una ensalada verde y fresca será la guarnición ideal
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 4 muslos de pollo
- Sal, pimienta al gusto y paprika al gusto
- 1 cucharada de aceite
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Ingredientes para la salsa teriyaki
¼ taza de salsa de soya
2 cucharadas de miel
1 cucharada de vinagre de arroz o manzana (debe ser suave)
1 diente de ajo finamente picado
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
½ taza de agua
1 cucharadita de fécula de maíz
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Preparación
Sazona los muslos de pollo con sal y pimienta.
Calienta el aceite en una sartén amplia y dora los muslos por todos sus lados hasta que estén bien sellados.
Mientras tanto, mezcla en un recipiente la salsa de soya, miel, vinagre de arroz, ajo, jengibre, agua y fécula de maíz.
Vierte la salsa sobre el pollo, mezcla suavemente y cocina a fuego medio-bajo, tapado, durante 20 minutos aproximadamente, volteando los muslos a mitad de la cocción.
Destapa y cocina unos minutos más, hasta que la salsa espese y quede brillante, cubriendo completamente el pollo.
Sirve caliente y termina con un poco de cebollín o semillas de sésamo si quieres darle un toque especial.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧