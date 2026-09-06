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Receta de muslos de pollo en salsa teriyaki casera

Termina con un poco de cebollín o semillas de sésamo si quieres darle un toque especial.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
06 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Usa jengibre rallado en estos muslos de pollo en salsa teriyaki casera.
Usa jengibre rallado en estos muslos de pollo en salsa teriyaki casera.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Latinoamericana .

Una ensalada verde y fresca será la guarnición ideal

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo
  • Sal, pimienta al gusto y paprika al gusto
  • 1 cucharada de aceite

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Ingredientes para la salsa teriyaki

¼ taza de salsa de soya

2 cucharadas de miel

1 cucharada de vinagre de arroz o manzana (debe ser suave)

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

½ taza de agua

1 cucharadita de fécula de maíz

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Preparación

Sazona los muslos de pollo con sal y pimienta.

Calienta el aceite en una sartén amplia y dora los muslos por todos sus lados hasta que estén bien sellados.

Mientras tanto, mezcla en un recipiente la salsa de soya, miel, vinagre de arroz, ajo, jengibre, agua y fécula de maíz.

Vierte la salsa sobre el pollo, mezcla suavemente y cocina a fuego medio-bajo, tapado, durante 20 minutos aproximadamente, volteando los muslos a mitad de la cocción.

Destapa y cocina unos minutos más, hasta que la salsa espese y quede brillante, cubriendo completamente el pollo.

Sirve caliente y termina con un poco de cebollín o semillas de sésamo si quieres darle un toque especial.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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