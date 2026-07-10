Receta fácil de pasta con carne en olla a presión

Para esta pasta con carne puedes usar posta o muchacho. Foto: Getty Images/iStockphoto - piyato

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Gastronomía: Colombiana . Acompaña con tostadas o tajadas de pan Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de posta o muchacho

2 tomates en trozos

1 cebolla blanca rallada

1 zanahoria rallada fina

3 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

Sal al gusto (aprox. 1 cucharadita)

4 tazas de agua (suficiente para el caldo)

250 gramos de pasta

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Preparación

Pon en la olla a presión la posta junto con el tomate, la cebolla, la zanahoria, el ajo, el comino, la sal y el agua. Cocina hasta que la carne esté muy tierna (unos 35–40 minutos desde que pita).

Cocina la pasta en el caldo (8–10 minutos).

Déjala unos minutos más en sus mismos jugos para que concentre todo el sabor.

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Un poco de la historia de la pasta

La pasta es uno de los ingrediente más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧