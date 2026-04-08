Receta: mojarra frita en salsa de camarones

El complemento perfecto para un buen pescado. Foto: Getty Images - Todd Patterson

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Gastronomía: Colombiana . El arroz con coco es una buena opción de guarnición Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 mojarra roja (puedes usar otra variedad similar)

Sal al gusto

Ajo machacado

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Para la salsa de camarones

200 gramos de camarones pelados y desvenados

2 dientes de ajo picados

1/2 cebolla picada

2 cucharadas de aceite

Sal, pimienta y paprika al gusto

100 miligramos de crema de leche

Perejil o cilantro picado para decorar

Preparación

Limpia la mojarra y hazle cortes (cuadrilla) por ambos lados. Sazona con sal, ajo machacado y pimienta.

Fríe el pescado en aceite caliente hasta que esté dorado y cocido. Reserva.

Para la salsa, calienta el aceite en una sartén y sofríe el ajo y la cebolla hasta que estén transparentes.

Agrega los camarones, sazonando con sal, pimienta y paprika. Cocina hasta que los camarones cambien de color.

Incorpora la crema de leche y mezcla por 2 minutos hasta que la salsa tome consistencia.

Sirve la mojarra con la salsa por encima y espolvorea perejil o cilantro picado al gusto.

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Un poco de la historia de la mojarra

La mojarra frita es uno de los platos más tradicionales y deliciosos de Colombia, y de masivo consumo en las playas y en las regiones costeras, debido a que es un pez de agua salada. No obstante, también es muy común de cocinar al interior del país.

Sin duda alguna, que este pescado frito evoca la región del Caribe, motivo por el cual su comercialización es amplia para los turistas, especialmente en la Costa Caribe.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧