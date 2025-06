Receta: pan de avena y ajonjolí

Una opción saludable para el paladar. Foto: Getty Images - jirkaejc

La avena existe hace miles de años, es uno de los granos más antiguos que surgieron alrededor del año 2000 a. C. A diferencia del trigo y la cebada, los egipcios no valoraban mucho la avena y en realidad no la cultivaban. De hecho, consideraban que era maleza.

Gracias a los romanos,el cultivo de la avena inició en Gran Bretaña, donde el clima, especialmente en Escocia,era propicio para el cultivo de este grano. Gracias a esto, la avena se convirtió en un alimento consumido a nivel nacional, especialmente para obtener energía durante el invierno. La avena es alta en fibra y en antioxidantes.Si la consumes en cantidades moderadas, te ayuda a mejorar tu digestión y niveles altos de colesterol.

Gastronomía: . Unta mantequilla ghee para disfrutar Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de harina de avena

1 taza y 1/2 de queso costeño

3 huevos

1/4 de taza de leche

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Ajonjolí al gusto

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).

En un bowl, mezcla los huevos con la harina de avena.

Agrega el aceite de oliva, el queso costeño y la leche. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.

Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado o con papel para hornear.

Espolvorea ajonjolí por encima.

Hornea durante 25 minutos o hasta que el pan esté dorado y al insertar un palillo, este salga limpio.

Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧