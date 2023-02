Receta para calentao oriental con arroz de lombrices

Harry Sasson propone una receta con ingredientes fáciles de conseguir en casa. Foto: Cortesía: Harry Sasson

La receta de esta semana es sobre un concepto que los cocineros de restaurante conocemos muy bien: el aprovechamiento. Desde muy joven escuché decir a mis maestros que los restaurantes se quiebran, por lo que se desecha en la cocina. Hoy sé que esto es exagerado e inexacto, pero algo de verdad tiene. Por eso, en los restaurantes sabemos aprovechar la mayor parte posible del ingrediente, por conciencia, respeto y economía. La máxima para llevar una cocina responsablemente es no desperdiciar, y esta política la aplico también en casa. Por eso, hace unos días sobró arroz de lombrices —ese delicioso con fideos doraditos— y se estaba pasando una flor de brócoli en la nevera, así que preparé esta especie de calenta’o con aires criollos y orientales a la vez, que si bien no luce muy ortodoxo sí les puedo asegurar que quedó delicioso. Y yo tenía el brócoli, pero este vegetal se puede reemplazar por espárragos, habichuelines, repollo... Me gusta picantico, así que le pongo un poquito de peperoncino… y así no desperdiciamos y claro que sí comemos rico.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

4 tazas de arroz de fideos cocido y frío

3 tazas de brócoli crudo cortado en láminas

1 huevo

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite de ajonjolí

½ cucharada de ajonjolí tostado

2 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo picado

Ají seco al gusto

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En un wok o una sartén grande, saltee el brócoli en el aceite de oliva hasta que esté al dente. Sazone con sal, ají seco y ajo –o sal de ajo–. Agregue el arroz y saltee. Luego, haga un hueco en el centro y vierta allí el huevo. Revuelva todo muy bien y termine de saltear en constante movimiento. Al final, integre la soya y el aceite de ajonjolí.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com