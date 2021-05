Receta para hacer arroz basmati con ghee, azafrán y butter chicken

Es un ingrediente insustituible en platos tan emblemáticos de mi carrera en la cocina como mi arroz frito. Así que pilas con la calidad del arroz.

Hace más de 25 años, por un amigo arrocero, conocí la marca Castellano, y desde entonces la he usado en mis restaurantes como un producto de alta calidad. Es constante, 100 % granos enteros y polichados, muy escogido, un arroz que tiene hasta tres meses de maduración antes de salir al mercado. Me enamoré por la estabilidad en su preparación y su alto rendimiento, y por eso es un ingrediente insustituible en platos tan emblemáticos de mi carrera en la cocina como mi arroz frito. También lo utilizo en mi casa, y nos hemos acostumbrado tanto, que alguna vez cociné con otro arroz y todos saltaron. Tuve el privilegio de ser invitado por Castellano a dar una vuelta al mundo con sus arroces, como el basmati, el jazmín, el de risotto y el de sushi, para llevarle a la gente a su casa las recetas con las que podrán sacar el mejor provecho de este gran producto. Pronto las encontrarán en mis redes sociales y las de arroz Castellano, pero mientras tanto, esta semana les presento una probadita: una de las recetas que he hecho con esta casa arrocera, y que seguro les gustará.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

Para el arroz:

1 libra de arroz basmati Castellano

2 partes de agua

4 cucharadas de mantequilla clarificada o ghee

1/2 cucharadita de hilos de azafrán

Sal

Para el pollo

600 a 800 gramos de pechuga de pollo limpia y cortada en cubos

1/2 taza de cebolla cabezona picada

2 dientes de ajo picados

2 tazas de tomate chonto pelado y picado

2 cucharadas de garam masala

2 cucharadas de mantequilla clarificada o ghee

Ají seco al gusto

1 y 1/2 tazas de yogur natural sin dulce

Sal y pimienta negra

1/4 de taza de cilantro finamente picado

1/4 de taza de hierbabuena finamente picada

1 manotada de almendras troceadas

PREPARACIÓN

Para el arroz, en una olla ponga el arroz con agua, sal y una cucharada de mantequilla, y deje hervir. Cuando haga ojitos, reduzca a fuego bajo. Vierta encima la mantequilla y un té hecho con el azafrán y media taza de agua caliente. Tape y termine la cocción. Para el pollo, en un caldero con la mantequilla clarificada sofría la cebolla, el ajo, una cucharada de garam masala y ají. Agregue el tomate, tape y cocine durante cinco minutos. Aparte, marine el pollo con el yogur, el garam masala restante, sal y pimienta negra. Agregue el pollo al caldero con toda la marinada y cocine a fuego medio. Cuando esté a punto, termine con una cucharada de mantequilla, el cilantro y la hierbabuena. Sirva una cama de arroz y encima el pollo y las almendras.