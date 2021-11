Receta para hacer ceviche de pescado en yogur griego con piña, hierbabuena y ají

Estoy fascinado con el yogur griego, y agradezco que se haya metido en mi vida y en mi cocina. No solo porque llega un momento en la vida en el que cuidar la línea deja de ser un asunto de vanidad, sino además porque me he divertido mucho descubriendo sus posibilidades gastronómicas. Desde la hora del desayuno, cuando mezclo mi yogur griego con una granola hecha en casa, hasta cuando llego a mi restaurante y me reúno con el equipo para ponernos a experimentar: ¿Lo agregamos a una salsa, a una crema, a una ensalada, a una marinada?... Hemos ido lejos, lo confieso, y debo decir que el yogur griego es un sustituto muy decoroso para la crema de leche, la crema agria o incluso el suero costeño. Esta semana nos salió, por ejemplo, una ensalada de manzana, apio y queso azul aderezada con yogur griego y vinagre; una copa de lulos calados con deditos, yogur griego y chocolate blanco; y la que les presento esta semana, que realmente me sorprendió: un ceviche con piña, hierbabuena y yogur griego. Pilas: la piña es muy agresiva con las carnes, así que este ceviche no se debe dejar marinando mucho tiempo, sino que se sirve casi de inmediato.

INGREDIENTES

400 gramos de pescado blanco limpio y muy fresco, cortado en cubos

1 taza de piña cortada en cuadritos

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 cucharada de hierbabuena fresca picada

2 cucharadas de cebolla roja cortada en plumas

Ají fresco al gusto

2 cucharadas de yogur griego natural Zorba

1/2 taza de jugo de limón

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Corte el pescado en cubos y sazónelo con sal y pimienta negra. Deje reposar durante cinco minutos. Añada el cilantro, la hierbabuena, la cebolla y el ají y deje descansar durante dos minutos más. Agregue la piña, el yogur y el jugo de limón. Mezcle bien y sirva.