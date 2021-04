Receta para hacer huevitos fritos sobre sánduche de quesos

Y qué tal unos huevos fritos, como los que presento hoy: siempre los hago en generosa mantequilla previamente sazonada con sal y pimienta, y los dejo hasta que la yema empiece a cuajar, ni más ni menos. Un desayuno perfecto.

Tengo que decir que el desayuno es la comida más importante en mi casa. El amanecer para mí significa más que la llegada de un nuevo día, una nueva oportunidad para desayunar. Y mi amor por los huevos es radical: me gustan frescos y limpios, con la clara consistente y no regada, que es síntoma de poca calidad, y su preparación es para mí un verdadero ritual que se debe ejecutar a la perfección. Unos huevos pochados, por ejemplo, son un ballet: el agua debe girar en un suave remolino sin romper hervor para que la clara se recoja y quede redondita. Los huevos revueltos son un arte, no deben quedar ni crudos ni tiesos, sino cremositos, y lograrlo es cosa de práctica. ¿Qué me dicen de los tibios? Lograr el punto adecuado es difícil, y lo saben quienes, como yo, disfrutamos esa textura suave, esa yema con buena textura, pero sin que se cocine del todo. Y qué tal unos huevos fritos, como los que presento hoy: siempre los hago en generosa mantequilla previamente sazonada con sal y pimienta, y los dejo hasta que la yema empiece a cuajar, ni más ni menos.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

4 huevos grandes muy frescos

Tajadas de pan de masa madre (toscano, por ejemplo)

4 tajadas de queso fresco como campesino

4 tajadas de queso semimaduro como sabana.

Mantequilla fresca

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Frite los huevos en mantequilla con sal y pimienta hasta que estén con la yema cremosa. Unte las tajadas de pan con mantequilla y dórelas en una sartén muy caliente. Arme los sánduches con tajadas de queso fresco y semimaduro, y deje que se derrita un poco en la sartén. Al servir, acomode los huevos fritos encima de los sánduches y sazone con un poco de sal gruesa y pimienta negra.