Receta para hacer “magnum” Dubái: paletas heladas de chocolate, fresa y pistacho

Magnum Dubái, una combinación deliciosa para saborear chocolate, fresa y pistachos. Foto: Viridiana Navarrete

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Gastronomía: Británica / Filipina . Congela esta propuesta de 4 a 6 horas Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 tazas de fresas

1/2 taza de azúcar

Jugo de un limón

Ingredientes para la base

2 tazas de crema para batir

1/4 de taza de leche condensada

1/2 taza de crema de pistacho

Ingredientes para la cobertura

150 gramos de chocolate semiamargo

1 cucharadita de aceite de coco

1/4 de taza de pistachos

Para destacar: Ella es la colombiana elegida como embajadora mundial del Kimchi coreano

Preparación

Añade las fresas, el azúcar y el jugo de limón en una olla. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese y reduzca. Nota: Este paso es opcional, puedes usar mermelada ya preparada, pero el sabor casero es mucho mejor.

Bate la crema hasta que duplique su tamaño. Luego, agrega la crema de pistache y la leche condensada (o azúcar glas) para endulzar. Mezcla bien.

Vierte la mezcla hasta la mitad de los moldes para paletas. Agrega una capa de mermelada de fresa y cubre con más mezcla de pistache.

Lleva al congelador hasta que estén completamente firmes. Esta receta rinde aproximadamente 8 paletas.

Derrite el chocolate con un poco de aceite de coco y agrega los pistaches troceados.

Sumerge las paletas congeladas en el chocolate. Este se endurecerá de inmediato. Decora al gusto.

Un poco de la historia de los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 antes de Cristo. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧