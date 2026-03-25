Receta para hacer “magnum” Dubái: paletas heladas de chocolate, fresa y pistacho

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Británica / Filipina.
Congela esta propuesta de 4 a 6 horas
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 2 tazas de fresas
- 1/2 taza de azúcar
- Jugo de un limón
Ingredientes para la base
2 tazas de crema para batir
1/4 de taza de leche condensada
1/2 taza de crema de pistacho
Ingredientes para la cobertura
150 gramos de chocolate semiamargo
1 cucharadita de aceite de coco
1/4 de taza de pistachos
Para destacar: Ella es la colombiana elegida como embajadora mundial del Kimchi coreano
Preparación
Añade las fresas, el azúcar y el jugo de limón en una olla. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese y reduzca. Nota: Este paso es opcional, puedes usar mermelada ya preparada, pero el sabor casero es mucho mejor.
Bate la crema hasta que duplique su tamaño. Luego, agrega la crema de pistache y la leche condensada (o azúcar glas) para endulzar. Mezcla bien.
Vierte la mezcla hasta la mitad de los moldes para paletas. Agrega una capa de mermelada de fresa y cubre con más mezcla de pistache.
Lleva al congelador hasta que estén completamente firmes. Esta receta rinde aproximadamente 8 paletas.
Derrite el chocolate con un poco de aceite de coco y agrega los pistaches troceados.
Sumerge las paletas congeladas en el chocolate. Este se endurecerá de inmediato. Decora al gusto.
Un poco de la historia de los frutos secos
El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 antes de Cristo. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧