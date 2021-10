Receta para preparar cabeza de chata con adobo de café y panela

Mi vida diaria comienza hasta que me tomo mi buena taza de café en las mañanas, usando mi adorada prensa francesa. Lo que me despierta no es la alarma, sino ese aroma a café fresco. Es todo un ritual para mí. Tanto me gusta el café en la taza, que incluso me fascina también cuando lo uso en la cocina… y no solo en postres. Esta semana quiero compartirles una receta que es básicamente un adobo, con el que obtendremos una costra con todo el sabor del café, notas dulces de nuestra panela y unos ricos picos aromáticos de las especias. Este adobo (o rub, como le dicen los gringos) se puede utilizar en piezas completas de res o cerdo, como una punta de anca, unas chatas, unos chuletones o unos tomahawk. Ojalá siempre al fuego de leña o carbón -ojalá- para obtener, además, un ahumado que enriquezca nuestras carnes.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1 chuletón de res o una cabeza de chata de 1,5 a 2 kilos

3 cucharadas de café molido

1 cucharada de sal

1 y 1/2 cucharadas de panela rallada

1 cucharadita de sal de ajo

1 cucharadita de pimienta negra partida

2 cucharaditas de páprika

1 cucharadita de orégano seco

2 cucharaditas de comino molido

PREPARACIÓN

Mezcle todos los ingredientes y embadurne muy bien la carne. Deje reposar durante 10 minutos. Luego unte con aceite vegetal y ase en una parrilla o una plancha de hierro muy caliente hasta alcanzar el término deseado. Deje reposar durante 10 minutos antes de porcionar.