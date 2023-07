Receta para preparar cazuela de zucchini y papa de la Nonna

Harry Sasson. Foto: Cortesía

Hace unos días, mientras me encontraba pasando unos días en Italia, tuve la oportunidad de disfrutar un extraordinario almuerzo atendido por una verdadera nonna, una abuelita que se sabe la gastronomía italiana de punta a punta, y pude probar platos de la cocina cotidiana de este país del Mediterráneo –diferente a las recetas clásicas de libro–, como unos fríjoles y garbanzos cocidos con castañas y esta rica cazuela que representa el espíritu que me mueve a mí en la cocina: menos es más. Aquí, en esta receta, queda demostrado que con tan solo unos cuantos ingredientes, siempre de la mejor calidad, es posible preparar un plato maravilloso: zucchini, papa, cebolla y un buen queso maduro rallado encima, nada más. El secreto, según me enseñó la nonna, es hacer capas con los ingredientes según se van cocinando, y se debe terminar todo con un chorro del mejor aceite de oliva que se tenga a mano. El resultado es simplemente delicioso.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

4 tazas de papas pastusas cortada en cubos medianos

4 tazas de zucchini cortado al doble del tamaño de la papa

1/2 cebolla cabezona blanca picada

Aceite de oliva

Sal y pimienta negra recién molida

Queso parmesano o paipa rallado

PREPARACIÓN

Saltee la cebolla a fuego bajo con aceite de oliva hasta que casi se desbarate. Ponga la papa en una olla, sazone con sal, cubra con agua y cocine. Cuando esté todavía firme añada el zucchini, más agua si lo requiere y rectifique la sal. Tape y termine de cocinar. Retire el agua, pase a una refractaria con el queso encima, pimienta negra y un chorro de aceite de oliva.

hsasson@hotmail.com / www.harrysasson.com