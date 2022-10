Receta para preparar ceviche de palmito fresco del Putumayo y cítricos

Corte los palmitos en tajadas finas y sazónelos con sal. Agregue el resto de ingredientes, mezcle y deje marinando durante cinco minutos. / Cortesía: Harry Sasson

Con la ayuda de mis amigos de Volvo tuve la oportunidad esta semana de visitar los cultivos de palmito en Putumayo, y la experiencia fue en extremo enriquecedora. Pude acompañar a los campesinos de la zona a cosechar la palma del chontaduro y el acaí, dialogué con ellos y escuché su poderosa experiencia en una de las zonas más golpeadas por la violencia, los cultivos ilícitos y el abandono. Logré comprender muchas cosas, algunas que me entristecen y otras que me llenan de orgullo y de esperanza. Conocí a agricultores de fuerza incansable, como el señor Pinchao, que muy amablemente me abrió las puertas de su parcela, me narró su historia y me enseñó con generosidad sus secretos. Como él, hoy más de 400 familias han dejado el cultivo de la coca para concentrarse en otras alternativas, incluyendo el palmito, la pimienta y las frutas amazónicas. Y me traje de regreso el convencimiento de que al consumir el palmito estamos haciendo un pequeño, pero significativo aporte al renacimiento de esta región tan apartada de nuestro país. Por eso les recomiendo comer palmitos del Putumayo, apoyar a Corpocampo y sus productos provenientes todos de familias campesinas, como la del señor Pinchao, y aportar nuestro granito de arena para el éxito de un programa que debería ser un modelo digno de imitarse en otras regiones y para otros productos.

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

600 gramos de palmito fresco (o en conserva, de Corpocampo)

Jugo de 3 limones mandarinos

Jugo de 2 limones Tahití

2 naranjas peladas y en segmentos

2 cucharadas de cilantro

1 cucharadita de sal

Ají fresco o seco al gusto

1 chorro de aceite de olivas

PREPARACIÓN

Corte los palmitos en tajadas finas y sazónelos con sal. Agregue el resto de ingredientes, mezcle, deje marinando durante cinco minutos y sirva acompañando con patacones o chips de plátano.