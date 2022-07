Receta para preparar cordero lechal asado

El secreto es asar el cordero en un horno precalentado a 325º C y cada 20 o 30 minutos humedecerlo con una brocha y aguasal, hasta que quede asado al punto que queremos. / Cortesía: Harry Sasson

Asar un corderito, en estos días que tenemos la facilidad de conseguir buena carne de cordero, y ya tenemos disponibilidad de lechales como el de la foto, es un placer para entretener la familia. Siempre he dicho que asar un pollo entero en el horno no tiene comparación con hacerlo con un pollo despresado, y lo mismo pasa con el cordero: el sabor es distinto. En este caso, no es más que medio cordero lechal untado con agua, sal y romero. El secreto es asarlo en un horno precalentado a 325º C y cada 20 o 30 minutos humedecerlo con una brocha y aguasal, hasta que quede asado al punto que queremos. Podemos, además, asar al mismo tiempo unos vegetales o unas papas con media cabeza de ajo abierta para que dé sabor y aroma. El resultado es una carne tierna y sabrosa, sin ese sabor a almizcle por el que pierde adeptos el cordero, sino más bien jugosa y deliciosa.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1/2 canal de cordero lechal

1 kilo de papitas cortadas a la mitad

1 cabeza de ajo partida a la mitad

Ramitas de romero

Sal gruesa

Pimienta negra molida

Agua

PREPARACIÓN

Lave bien el cordero y séquelo. Úntelo con sal gruesa y pimienta negra. Acomode en una lata de horno y alrededor las papas, el romero y el ajo. Lleve al horno a 325º C y cada media hora “píntelo” con aguasal, durante hasta dos horas, dependiendo del tamaño de la pieza. Al terminar el asado, deje reposar durante unos minutos y sirva con las papas.