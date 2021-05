Receta para preparar corvina con mantequilla, cilantro y hongos

En esta receta tengo que dar crédito a mi hijo Samuel, que me pidió hace unos días que le preparara “un pescado a la plancha con mucho cilantro y honguitos tajados”. Aromático de verdad.

En nuestra cultura culinaria el cilantro es una aromática muy utilizada en los ricos potajes, en guisos o en salsas de ají. Además de eso, gracias a mi tradición de origen sefardita y a la cocina asiática que tanto he practicado, he desarrollado un profundo gusto por este. Ciertamente, en Oriente Medio, en el sudeste asiático y en otras potencias gastronómicas americanas, como México y Perú, el cilantro se aprovecha en numerosas preparaciones con todo el aroma que les aporta a las comidas. En esta receta tengo que dar crédito a mi hijo Samuel, que me pidió hace unos días que le preparara “un pescado a la plancha con mucho cilantro y honguitos tajados”. Me dio en la vena del gusto, pues me encanta terminar las preparaciones espolvoreándoles cilantro: un pollo, una carne o en este caso un pescado blanco.

INGREDIENTES

4 filetes de 200 gramos de pescado blanco

2 tazas de champiñones tajados

1/2 taza de cilantro picado

1 diente de ajo finamente picado

3 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de mantequilla

Jugo de 1/2 limón o un chorro de vino blanco

Sal y pimienta blanca

PREPARACIÓN

Sazone el pescado con sal y pimienta blanca. En una sartén, con el aceite de oliva, saltee el ajo y dore muy bien el pescado. Retire justo antes de alcanzar el punto. Añada la mantequilla, los hongos y el cilantro, y saltee un poco. Devuelva el pescado para finalizar la cocción y agregue el limón o el vino blanco.