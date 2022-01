Receta para preparar espaguetis con mejillones y zucchini

Ya está: siento que he trabajado lo que nunca en mi vida durante el último año, así que adiós, me merezco unas vacaciones. Por eso armé maletas y me fui con mi familia a Uruguay, aceptando una amable invitación de amigos, quienes nos atendieron sin ninguna economía de amabilidades. Fue un descanso merecido junto a la familia y los amigos, pero también una oportunidad para comer rico… ¡Y vaya si se come rico en Uruguay! Aparte de los mejores cortes asados, en una oportunidad nos atendieron con tal sencillez, pero al mismo tiempo tanta delicia, que quiero ahora presentar a ustedes la misma receta. Nada más que mejillones frescos (en nuestras ciudades se consiguen congelados de muy buena calidad), pasta y algunos vegetales. De esta manera se obtiene una preparación muy sencilla, pero al final increíblemente rica, fresca, honesta y con ese toque maravilloso que le dan los jugos de cocción de los mejillones: ¡Puro mar!

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1 libra de espaguetis

1 kilo de mejillones

1/2 cebolla roja picada

2-3 dientes de ajo picados

1 taza de pimentón picado

1 taza de zucchini cortado en medialunas

1 vaso de vino blanco

2 cucharadas de mantequilla

Hojitas de perejil

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Cocine la pasta en suficiente agua con sal, hasta que esté al dente. Aparte, en una olla con el aceite de oliva, sofría el ajo y la cebolla. Cuando empiecen a tornarse transparentes agregue el pimentón, el zucchini, los mejillones, el vino blanco, el perejil y la mantequilla. Tape y cocine durante unos minutos. Mezcle con la pasta y sazone con sal y pimienta.