Receta para preparar langostinos con miel, mostaza y whisky

Cuando empiecen a cambiar de color, retire los langostinos de la sartén y agregue la mostaza y la miel, y cuando estas calienten un poco devuelva los langostinos, agregue la ralladura, el trago de whisky y revuelva bien. / Cortesía: Harry Sasson

Mis amigos de Diageo me han dado a probar una verdadera joya destilada: se trata de una maravillosa edición limitada de Johnnie Walker Blue Label llamada Ghost and Rare Glenury Royal, extraída de las destilerías fantasma. ¡Sí, fantasma! Estas son las destilerías de donde provienen las ocho maltas que componen este blend, y que cerraron sus puertas hace varios años, por lo que encontrar una botella que contenga estos raros líquidos es un privilegio. Por ejemplo, la destilería Glenury, que fue consumida por un incendio en 1825, pero a pesar de eso renació y volvió a operar; o la Port Ellen, que estaba en la isla de Islay y cerró sus alambiques en 1983. Como un honor a tan especial whisky, quise hoy recordar un plato cuyos ingredientes y aromas le van muy bien, una combinación que siempre me ha gustado: partes iguales de miel y mostaza para acompañar unos lindos langostinos, y todo matizado con un trago de whisky Johnnie Walker.

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

16 a 20 langostinos U12 pelados y desvenados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada grande de mostaza

1 cucharada de miel de abejas

1 trago de whisky

2 cucharadas de crema de leche

1 cucharadita de ralladura de naranja

Perejil picado

2 cucharadas de almendras en láminas

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Sazone los langostinos con sal y pimienta, y áselos en una sartén con el aceite de oliva bien caliente. Cuando empiecen a cambiar de color, retírelos de la sartén y agregue la mostaza y la miel, y cuando estas calienten un poco devuelva los langostinos, agregue la ralladura, el trago de whisky y revuelva bien. Si lo desea, flanbee para reducir el alcohol. Reduzca un poco siempre revolviendo, y termine integrando la crema de leche. Sazone con sal y pimienta negra, y sirva. Decore con perejil picado y las almendras.