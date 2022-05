Receta para preparar langostinos con miel y pimienta blanca de Putumayo

Sazone los langostinos con sal y pimienta blanca molida, y saltéelos en una sartén con el aceite de oliva a temperatura media. / Cortesía: Harry Sasson

Me duele escuchar las terribles noticias que a veces llegan desde Putumayo, especialmente porque conozco esta linda región de nuestro país y he visto con mis propios ojos y desde hace muchos años el esfuerzo monumental que han hecho las comunidades -con el apoyo del Estado y de organizaciones no gubernamentales- para sustituir los cultivos ilícitos. Ha sido tanto, pero tanto empeño, que es dolorosa la posibilidad de que los grupos al margen de la ley ganen terreno, atemorizando a las comunidades y dañando el sueño de la sustitución. Llevo ya muchos años trabajando con dos productos en particular, que me parecen extraordinarios y que son fruto, precisamente, de la sustitución en Putumayo: los palmitos y la pimienta (de la que consigo negra, blanca, verde y roja). Por eso, como un homenaje a las valientes familias de campesinos que han decidido entrar en la legalidad, les dedico la receta de esta semana: unos langostinos con todos los maravillosos aromas de la pimienta de Putumayo. Por mi parte, seguiré apoyando a los agricultores que participan en los programas de sustitución, como una forma, casi insignificante, de luchar contra la violencia y la ilegalidad en las zonas más alejadas y olvidadas de nuestro país. Y, por último, pero no menos importante, ¡un feliz día a todas las mamás!

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

20 langostinos U12 pelados y desvenados

2 duraznos grandes pelados y cortados en cascos

Jugo de media naranja

Ralladura de ½ naranja

2 cucharadas de miel de abejas

2 cucharadas de mantequilla sin sal

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de pimienta blanca (al gusto)

1 trago de vino blanco o jerez

Hojas de albahaca verde o morada

Sal

PREPARACIÓN

Sazone los langostinos con sal y pimienta blanca molida, y saltéelos en una sartén con el aceite de oliva a temperatura media. Cuando cambien de color, voltéelos y agregue el durazno, la mantequilla y la ralladura. Finalmente, integre la miel, el jugo de naranja y el vino, deje reducir y termine con la albahaca y un punto de sal.