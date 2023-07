Receta para preparar orzo con cebolla dorada y queso de cabra

Harry Sasson Foto: Harry Sasson

El orzo es una rica e interesante pastica con forma de arroz que también se conoce como risoni. En honor a su silueta, me gusta prepararlo no como una pasta, sino con el método tradicional de absorción, como si fuera arroz —estilo paella o risotto, por ejemplo—. Por esto, la clave en esta técnica de cocina es que el líquido esté bien saborizado desde el principio, para que el orzo, al absorber, quede rico y untuoso. Me gusta prepararlo con cebolla doradita o con hongos, pero acá debo advertir que se puede preparar en innumerables recetas: tal cual como un arroz: con pollo, con almendras, con lentejas, con camarones; o como una pasta: con tomates, con salsa de quesos, con aceite de oliva y ajo… Otra recomendación es que me gusta terminar mi orzo con la adición de cualquier queso, ojalá graso. Yo le pongo queso de cabra porque me gusta la acidez que le aporta, pero puede ser feta, parmesano, gruyer, brie, camembert… Además, en cuanto al caldo, en mi casa suelo hacer uno delicioso con hongos frescos y secos, puro umani. Pero puede ser de vegetales, de pollo, de pescado o mariscos… Siempre y cuando esté un poquito pasado de sal para que cada grano de orzo quede bien sabroso.

INGREDIENTES

Para 4 personas)

1 libra de orzo o risoni

1 y 1/2 tazas de cebolla cabezona cortada en julianas

1 diente de ajo machacado

4 cucharadas de aceite de oliva

1 litro de caldo de pollo o vegetales

150 gramos de queso de cabra

1 cucharada de cebollín picado

1/2 taza de almendras tostadas

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En una olla, sofría la cebolla en dos cucharadas de aceite de oliva hasta que estén doradas, sin que se oscurezcan mucho para que no se amarguen. Antes de alcanzar el punto, agregue el diente de ajo para que se cocine con la cebolla. Integre el orzo y sofría con dos cucharadas más de aceite de oliva. Agregue tres cuartos de litro de caldo y sal. Deje cocinar hasta que se absorba el caldo, tape y reduzca el fuego. Al cabo de 15 minutos “peine” con un tenedor. Si le falta cocción, agregue un poco más de caldo caliente y termine cocinando tapado. Para terminar, agregue el queso, dejando un poco para decorar en la presentación junto con el cebollín, las almendras y un chorrito de buen aceite de oliva.