Receta para preparar “pancakes” de vegetales para los niños

Harry Sasson Foto: Cortesía

Tengo la bendición de que a mis hijos les gusta comer verduras, aunque con algunas mañas: Samuel solo come vegetales calientes, no mucho en ensaladas; y Hannah prefiere la zanahoria sobre cualquier otra cosa. Sin embargo, en muchos hogares este tema es un problema. Incluso, los niños llegan a ser tan reacios a comer sus vegetales que los padres pierden el impulso y se aburren de insistir: conozco niños que solo comen pasta y pollo. Pero es necesario brindarles a nuestros hijos una dieta balanceada, y en esta son fundamentales los nutrientes de los vegetales. Yo he desarrollado algunos métodos, como por ejemplo estos pancakes de brócoli cocido y picado, con huevo, quesos y harina de trigo o maíz. Se pueden preparar con otros vegetales, como zanahoria, espinaca, zucchini, coliflor… Y la verdad es que quedan muy ricos y a los pequeños les encantan. Además, se pueden servir con salsas, como por ejemplo una casera de tomate, una rica mayonesa o así solitos como salen.

INGREDIENTES

5 tazas de brócoli cocido, escurrido y picado

2 huevos batidos

1 y 1/2 tazas de queso mozzarella o campesino rallado

1/4 de taza de queso parmesano rallado

1 a 1 y 1/2 tazas de harina de trigo

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En un recipiente mezcle todos los ingredientes, menos harina. Luego, integre la harina con una espátula, haciendo movimientos envolventes. Unte un poquito de aceite de oliva en una sartén antiadherente o una plancha –yo uso la sanduchera– y ponga cucharadas de la mezcla. Dore por ambos lados y sirva.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com