Receta para preparar pescado asado con salsa criolla cruda

Mezcle todos los ingredientes de la salsa. Acompañe el pescado en la mesa con la salsa y los cascos de limón. / Cortesía Harry Sasson

Esta es mi primera columna de 2022, y la escribo el 30 por la tarde, antes de alistar algunos ingredientes para la cena familiar del 31. Y no puedo hacerlo más que con esperanza en que el año que recién empieza nos traiga a todos por igual un poco de alivio, que vayamos dejando por fin atrás las angustias de los últimos tiempos y que no falte el alimento en nuestra mesa, por más sencilla y frugal que esta sea. Por un nuevo año venturoso -por fin-, brindo por ustedes, y va entonces nuestra primera receta. Hace unos días me propuse meterle creatividad a una parrillada de domingo en casa y hacer algo diferente a la consabida carne asada, así que tiré a los fierros unos pescados, los consentí con el cariño de un calor suave de tizón y el resultado nos dejó a todos sorprendidos. ¿Asado de pescado? ¡Por supuesto! En este caso usé una corvina, pero puede ser en realidad cualquier tipo de pescado, de mar o río siempre con su piel: salmón entero, trucha, pargo, róbalo, mojarra… La clave está en utilizar una rejilla para pescado, que es más fina que la del asador, permite voltear la presa y se puede llevar a la mesa. De lo contrario, el pescado se puede pegar a los barrotes del asador y la cosa terminaría en desastre. Esta es una receta fácil, rica, saludable y muy divertida para que comencemos un año más de buena mesa.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1 filete de corvina o mero con piel

Sal y pimienta negra

Aceite de oliva o vegetal

Para la salsa criolla

2 tazas de tomate pelado, sin semillas y picado

1/2 cebolla cabezona roja finamente picada

1/3 de taza de aceite de oliva

1 chorro de vinagre blanco

Orégano seco

Sal y pimienta

Aceitunas verdes picadas (opcional)

PREPARACIÓN

Unte el pescado con aceite de oliva, sazónelo con sal y pimienta, póngalo en la rejilla para pescados y lleve al asador a temperatura media, siempre comenzando por el lado de la piel, hasta que esta se dore. Cuando la cocción esté casi completa, dé vuelta y marque el otro lado. Mezcle todos los ingredientes de la salsa. Acompañe el pescado en la mesa con la salsa y los cascos de limón.