Receta para preparar piña asada sobre yogur griego y chocolate blanco

Sigo encantado con el yogur griego de Zorba, y me perdonan los lectores si insisto. Lo que ocurre es que esta semana seguimos explorando las posibilidades de este rico producto como ingrediente y encontramos un postre delicioso, de esos que a mí más me gustan: sencillos y ricos. Además, incluye una de mis frutas favoritas: la piña. Por cierto, por estos días tenemos cosecha de piña, así que se puede encontrar muy barata, jugosa y dulcecita. ¡Hay que aprovechar! No me lo van a creer, pero esta mezcla de yogur griego con chocolate es verdaderamente exitosa: el resultado sorprende. Bueno, pues este es un postre en el que mezclamos el yogur griego Zorba con chocolate blanco para obtener una crema sedosa y dulce, que va perfectamente con la piña. Yo recomiendo, si es posible, asar la piña sobre el calor de la brasa, pues así se caramelizan sus azúcares y ganan un sabor ahumado muy rico. Pero el otro método es igual de sabroso: sartén, panela y ron.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

500 gramos de yogur griego Zorba

200 gramos de chocolate blanco

1 cucharada de mantequilla

1 piña madura pelada, sin corazón y cortada en cascos

2 cucharadas de panela rallada

1/2 trago de ron

Ralladura de naranja

1 pizca de ají seco (al gusto)

PREPARACIÓN

Derrita el chocolate en baño de María, deje enfriar un poco y mezcle con el yogur hasta incorporar bien. Reserve en la nevera. Para la piña, se puede asar completa en la parrilla, con cáscara y todo, y luego pelarla y picarla. Sin embargo, es más fácil así: en una sartén se derrite la mantequilla y se saltea con la panela. Luego se agrega el ron y la ralladura de naranja. Para servir, ponga una cama de la mezcla de chocolate y encima la piña. Decore con hojas de albahaca y –si se atreve– ají en polvo.