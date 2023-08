Receta para preparar polenta de maíz azul de los Montes de María

En un reciente viaje a los montes de María, acompañado por mis amigos de Volvo Colombia, con la idea de descubrir ingredientes y apoyar a las comunidades, conocí a doña Petrona, una hermosa señora que nos recibió con alegría y amabilidad, para mostrarme la belleza de maíz que cosecha en su patio. Días más tarde me envió una harina de maíz azul muy particular para que la probara en mi restaurante, y nos dejó con la boca abierta, a tal punto que ya estamos usándola para preparar arepas y empanadas. Luego la probamos en una polenta al estilo tradicional italiano, es decir, cocinándola hasta que queda suave y cremosa, y enriqueciéndola con un buen queso y mantequilla. Así mismo se puede servir, como en esta receta, o también es posible verterla en un molde, reservarla en la nevera y luego asarla en una sartén o sobre la parrilla justo antes de servirla. A medida que recorro los caminos de Colombia, cada vez que voy más lejos y conozco más personas y más productos, me convenzo sin ninguna duda del extraordinario potencial de ingredientes que tenemos en la despensa colombiana, como este maravilloso maíz azul.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

3 tazas de agua o caldo de pollo

1 taza de harina de maíz

1/2 de taza de queso parmesano rallado

1 cucharada de mantequilla

Sal

Para servir:

Tajadas de trucha ahumada

Suero costeño

Aguacate en cubos

Aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN

En una olla caliente el agua o el caldo. Cuando reviente el hervor, agregue la harina de maíz incorporando con un batidor. Siga mezclando con una espátula de madera o silicona, y cuando empiece a tomar textura integre el queso y la mantequilla, y sazone con sal. La polenta estará lista cuando al mezclar deja ver el fondo de la olla. Sirva en el fondo de un plato y acompañe con trucha ahumada, suero costeño, aguacate y aceite de oliva virgen extra.

