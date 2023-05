Receta para preparar pollo colombiano con hongos y jerez

Harry Sasson Foto: Cortesía

Hace unos días trabajo junto a Fenavi y un grupo de jóvenes estudiantes de cocina en varias escuelas del país. La misión es desarrollar recetas que enaltezcan el rico pollo colombiano y lo pongan en el sitio gastronómico donde siempre debería estar. La mayor parte del trabajo la hacen estos estudiantes, de una pilera que me ha sorprendido gratamente. Tengo que decir que me he gozado creando recetas con pollo colombiano con mis colegas en formación: estoy feliz trabajando con los estudiantes de Pereira, Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá... Por eso quiero compartirles una de las recetas que hicimos esta semana, mientras trabajábamos con el pollo colombiano en varias preparaciones. En este caso ensayamos el deshuesado a la americana, que vengo usando hace años, que consiste en dejar la piel para que al final de la preparación se tueste. Acá lo vamos a presentar con un rico salteado de hongos y notas de limón y jerez. Siempre recomiendo dorar el pollo colombiano en sartén de hierro, pues así se forma una costra hermosa, dejando el pollo jugoso… y los restos se desglasan con el jerez para darle profundidad a la salsa. Pilas: es muy importante siempre comenzar a dorar por el lado de la carne y después por el lado de la piel, para que el pollo no se pegue a la sartén, lo cual sería desastroso. Y termino con un caluroso saludo a todas las madres que leen esta columna: ustedes son la sustancia que tiene nuestra vida.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

2 pechugas de pollo grandes (o cuatro piernaperniles) deshuesadas y con piel

Orégano seco

Aceite de oliva

Sal y pimienta negra

Para la salsa:

4 tazas de mix de hongos (champiñones, orellanas, crimini, portobello…)

Hojitas de laurel y tomillo

1/4 de taza de jerez

Ralladura de 1/2 limón

3/4 de taza de caldo de pollo

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En una sartén con aceite de oliva dore el pollo primero por el lado de la carne y después por el lado de la piel. Cuando está a término tres cuartos (jugoso pero no sangrante) retire y deje reposar unos minutos. En la misma sartén con un chorrito más de aceite de oliva añada los hongos y el laurel y el tomillo, deje que suden y recoja los doraditos del pollo con una cuchara de palo. Agregue el jerez y deje reducir un poco. Luego el caldo y reduzca. Acomode el pollo encima de la salsa. Añada la ralladura y la mantequilla para emulsionar la salsa. Sirva el pollo bañando con la salsa.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com