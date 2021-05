Receta para preparar torticas de carne

Estas torticas de carne son uno de los platos que con más frecuencia visitaban la mesa de mi infancia. Los recuerdos que más me gustan.

Esta es una de las recetas que más recuerdos me traen de mi abuela Margarita y mi madre Diana. Estas torticas de carne son uno de los platos que con más frecuencia visitaban la mesa de mi infancia, ya sea acompañando unas lentejas, o con ensaladilla y pan árabe, o como vianda para los paseos familiares del fin de semana a la sabana de Bogotá, entre un pan francés y con mostaza, a manera de sánduche. Es increíble cómo un bocado tan sencillo pueda causar tal explosión de memorias en mi cabeza. Debo confesar que yo en casa no le pongo cebolla, pues cuando queda semicruda, como el caso, me suele caer mal. Pero definitivamente la recomiendo, ya que aporta un rico sabor. ¡Además, ya verán que esta receta les gusta mucho a los niños!

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

500 gramos de carne molida

4 a 6 huevos batidos

Cebolla larga o cebollín picado al gusto

1 cucharadita de pimienta negra

1/2 cucharadita de canela (opcional)

Sal

Aceite de oliva

PREPARACIÓN

Mezcle todos los ingredientes y sazone con sal. La mezcla debe quedar húmeda, semi líquida, para que en la cocción se seque y se vaya recogiendo. Ponga de a cucharadas grandes en una sartén con el aceite de oliva caliente y ase por lado y lado. Al finalizar, verifique que el centro esté bien cocido.