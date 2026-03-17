Receta rumbo al Mundial: ingredientes para preparar “crème brûlée”

Receta de Créme brulée de bourbon Foto: unsplash

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Gastronomía: Francia . Un verdadero antojo para el paladar Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 250 mililitros de crema de leche

30 gramos de azúcar

1 chorrito de vainilla

Yema de 3 huevos

30 gramos de azúcar

Preparación

Comienza agregando a una olla 250 mililitros de crema de leche, 30 gramos de azúcar y un chorrito de vainilla. Integra y calienta a 80 °C .

Mientras se calienta la crema, separa la yema de tres huevos y agrégales 30 gramos de azúcar. Mezcla muy bien y agrega un chorrito de la crema caliente y luego intégrala toda sin dejar de batir.

Lleva la mezcla a una jarra y sirve en diferentes ramequín. Luego ponlos en una refractaria con agua caliente y llévalos al horno a 130 °C durante 40 minutos.

Una vez que la crema esté a una temperatura de 80 °C lleva a la nevera. Cuando esté bien frío espolvorea azúcar morena y carameliza con un soplete para disfrutar.

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Un poco de la historia de este postre

Actualmente se debate su origen entre España, Inglaterra y Francia y aunque todavía su origen no se le atribuye a ninguno de los tres, todo parece indicar que este postre “es una mezcla de todos estos países”.

La primera vez que empezaron a hablar de este refinado postre fue en el libro francés Nouveau Cuisinier Royal et Bourgeois de 1691, aunque cuenta la historia que la receta ya había sido publicada por del cocinero francés François Pierre de La Varenne en 1651.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧