Receta: torta de macarrones con pollo, una alternativa rendidora y fácil de preparar

Para esta preparación debes usar tomates, pimentón, cebolla y queso.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
31 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Esta torta de macarrones con pollo es rendidora, económica y fácil de llevar a la mesa.
Foto: orlando.diseño
Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Latinoamericana.

Añade queso parmesano para que quede más crocante

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo marinadas
  • 2 cebollas blancas cabezonas picadas
  • 2 tomates
  • 2 pimentones
  • Queso tajado al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, cocinamos la pechuga de pollo con sal, pimienta y los condimentos de tu preferencia. Dejamos cocinar durante aproximadamente 45 minutos. Una vez lista, la desmenuzamos y reservamos el caldo de la cocción.

Para la salsa

Cortamos de manera irregular el pimentón, el tomate y la cebolla cabezona. Sofreímos estos ingredientes en aceite de oliva, agregamos sal y pimienta al gusto y cocinamos por unos minutos. Luego, llevamos la mezcla a la licuadora hasta obtener una salsa homogénea. Volvemos a ponerla al fuego por unos minutos más y reservamos.

Aparte, cocinamos los macarrones en agua hirviendo durante 13 minutos o hasta que estén al dente.

Para el armado

Ponemos una capa de salsa en el fondo de una sartén o recipiente apto para horno. Añadimos una capa de macarrón, otra de salsa, una capa de queso y una de pechuga desmenuzada. Repetimos el proceso: salsa, queso, y finalizamos agregando un poco del caldo de la cocción de la pechuga.

Llevamos al horno a 180 °C hasta que el queso gratine, o cocinamos a fuego directo hasta que el queso se funda por completo. Retiramos del horno y dejamos reposar durante 15 minutos.

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

