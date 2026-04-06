Receta: torticas de atún caseras

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Gastronomía: Latinoamericana.
Usa pan rallado en esta propuesta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 latas de atún
- 1 huevo
- ½ taza de pan rallado
- 2 cucharadas de cebolla finamente picada
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para cocinar
Preparación
Ponga el atún en un recipiente amplio, agregue el huevo, el pan rallado, la cebolla y el cilantro picados.
Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Formar pequeñas torticas con la mezcla, presionándolas ligeramente para que mantengan su forma.
Calentar un poco de aceite en una sartén a fuego medio.
Cocinar las torticas durante 3 o 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
Retirar de la sartén y servir calientes, acompañadas de arroz, ensalada o alguna salsa ligera.
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Un poco de la historia del atún
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
Hoy traemos un plato con el delicioso sabor del atún de la mano de alimentos Polar. Toma nota y empieza a preparar.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧