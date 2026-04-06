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Receta: torticas de atún caseras

Sirve esta preparación con arroz blanco. ¡Manos a la obra!

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Redacción Gastronomía y recetas
06 de abril de 2026 - 05:32 p. m.
Estas torticas de atún también puedes acompañarlas con salsa ranch o tártara.
Estas torticas de atún también puedes acompañarlas con salsa ranch o tártara.
Foto: Cortesía
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Gastronomía: Latinoamericana.

Usa pan rallado en esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 latas de atún
  • 1 huevo
  • ½ taza de pan rallado
  • 2 cucharadas de cebolla finamente picada
  • 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para cocinar

Preparación

Ponga el atún en un recipiente amplio, agregue el huevo, el pan rallado, la cebolla y el cilantro picados.

Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Sazonar con sal y pimienta al gusto.

Formar pequeñas torticas con la mezcla, presionándolas ligeramente para que mantengan su forma.

Calentar un poco de aceite en una sartén a fuego medio.

Cocinar las torticas durante 3 o 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Retirar de la sartén y servir calientes, acompañadas de arroz, ensalada o alguna salsa ligera.

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Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Hoy traemos un plato con el delicioso sabor del atún de la mano de alimentos Polar. Toma nota y empieza a preparar.

Lleva a la mesa: Cómo hacer achiras huilenses caseras paso a paso: receta colombiana

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

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