Receta: torticas de atún caseras

Estas torticas de atún también puedes acompañarlas con salsa ranch o tártara. Foto: Cortesía

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa pan rallado en esta propuesta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 latas de atún

1 huevo

½ taza de pan rallado

2 cucharadas de cebolla finamente picada

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Aceite para cocinar

Preparación

Ponga el atún en un recipiente amplio, agregue el huevo, el pan rallado, la cebolla y el cilantro picados.

Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Sazonar con sal y pimienta al gusto.

Formar pequeñas torticas con la mezcla, presionándolas ligeramente para que mantengan su forma.

Calentar un poco de aceite en una sartén a fuego medio.

Cocinar las torticas durante 3 o 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Retirar de la sartén y servir calientes, acompañadas de arroz, ensalada o alguna salsa ligera.

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Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Hoy traemos un plato con el delicioso sabor del atún de la mano de alimentos Polar. Toma nota y empieza a preparar.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧