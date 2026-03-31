Cómo hacer achiras huilenses caseras paso a paso: receta colombiana

Exponente de la gastronomía colombiana que suele servirse con café, tinto o aguapanela.

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Gastronomía: Colombiana . La cuajada debe estar muy bien escurrida para evitar una masa demasiado húmeda Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 35 minutos.

35 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 500 gramos de cuajada bien exprimida

250 gramos de almidón de achira (también conocido como sagú)

1 huevo (solo la yema)

60 gramos de mantequilla (a punto de pomada)

5 gramos de sal

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Preparación

Desmenuza la cuajada bien exprimida en un recipiente. Agrega el almidón de achira, la yema de huevo, la mantequilla a punto de pomada y la sal. Mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea.

Lleva la masa al mesón y amásala hasta que esté lisa. Forma una bola y déjala reposar en la nevera durante una hora.

Después del reposo, divide la masa en porciones pequeñas. Forma cilindros de aproximadamente 4 gramos, estíralos suavemente y afina las puntas con los dedos para darles su forma.

Pon las achiras en una bandeja previamente engrasada. Llévalas al horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.

Retira del horno, deja enfriar y están listas para consumir.

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Un poco de la historia de las achiras

La historia cuenta que el origen de este sabor se remonta a la cultura Chibcha, “que habitó el altiplano cundiboyacense entre los años 600 y 1.600 d. C.”, y aunque tiene una importante relevancia en el departamento del Huila en Colombia, ha viajado a diferentes lugares del país con los años.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧