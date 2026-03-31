Cómo hacer achiras huilenses caseras paso a paso: receta colombiana

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Gastronomía: Colombiana.
La cuajada debe estar muy bien escurrida para evitar una masa demasiado húmeda
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 500 gramos de cuajada bien exprimida
- 250 gramos de almidón de achira (también conocido como sagú)
- 1 huevo (solo la yema)
- 60 gramos de mantequilla (a punto de pomada)
- 5 gramos de sal
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Preparación
Desmenuza la cuajada bien exprimida en un recipiente. Agrega el almidón de achira, la yema de huevo, la mantequilla a punto de pomada y la sal. Mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea.
Lleva la masa al mesón y amásala hasta que esté lisa. Forma una bola y déjala reposar en la nevera durante una hora.
Después del reposo, divide la masa en porciones pequeñas. Forma cilindros de aproximadamente 4 gramos, estíralos suavemente y afina las puntas con los dedos para darles su forma.
Pon las achiras en una bandeja previamente engrasada. Llévalas al horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
Retira del horno, deja enfriar y están listas para consumir.
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Un poco de la historia de las achiras
La historia cuenta que el origen de este sabor se remonta a la cultura Chibcha, “que habitó el altiplano cundiboyacense entre los años 600 y 1.600 d. C.”, y aunque tiene una importante relevancia en el departamento del Huila en Colombia, ha viajado a diferentes lugares del país con los años.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧