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Regañonas colombianas: receta tradicional con maíz paso a paso

Recuerdos de infancia crujientes por fuera y suaves por dentro. ¡Deliciosas!

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
20 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Las regañonas hacen parte de las propuestas con más tradición de Colombia y se elaboran con maíz para disfrutar.
Las regañonas hacen parte de las propuestas con más tradición de Colombia y se elaboran con maíz para disfrutar.
Foto: orlando.diseño
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Gastronomía: Colombiana .

Sirve también con hogao o tu salsa favorita

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 2 Mazorcas (maíz tierno entero)
  • 2 Cebolla larga
  • Aceite (para sofreír y fritar)
  • 1 piza de sal
  • Comino al gusto
  • Pimienta al gusto

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Preparación

Desgrana las mazorcas y muele los granos hasta obtener una masa semilíquida.

Pica finamente la cebolla larga y sofríela en una sartén con aceite.

Sazona el sofrito agregando sal, comino y pimienta al gusto. Mezcla bien durante la cocción.

Incorpora el sofrito caliente a la mazorca molida y adiciona un huevo entero. Mezcla de forma homogénea.

Calienta abundante aceite en una sartén y vierte porciones de la masa con la ayuda de una cuchara.

Frita las regañonas por ambos lados hasta que adquieran un color bien dorado y una textura crujiente.

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Un poco de la historia de este plato

El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.

Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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