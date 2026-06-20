Regañonas colombianas: receta tradicional con maíz paso a paso

Las regañonas hacen parte de las propuestas con más tradición de Colombia y se elaboran con maíz para disfrutar. Foto: orlando.diseño

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Gastronomía: Colombiana . Sirve también con hogao o tu salsa favorita Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 Mazorcas (maíz tierno entero)

2 Cebolla larga

Aceite (para sofreír y fritar)

1 piza de sal

Comino al gusto

Pimienta al gusto

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Preparación

Desgrana las mazorcas y muele los granos hasta obtener una masa semilíquida.

Pica finamente la cebolla larga y sofríela en una sartén con aceite.

Sazona el sofrito agregando sal, comino y pimienta al gusto. Mezcla bien durante la cocción.

Incorpora el sofrito caliente a la mazorca molida y adiciona un huevo entero. Mezcla de forma homogénea.

Calienta abundante aceite en una sartén y vierte porciones de la masa con la ayuda de una cuchara.

Frita las regañonas por ambos lados hasta que adquieran un color bien dorado y una textura crujiente.

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Un poco de la historia de este plato

El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.

Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧