Regresa el Burger Master en 2025: fechas y precio del festival

El Burger Máster regresa en 2025 para celebrar su décima edición. Bajo el nombre de “Los Invencibles”, el evento promete deleitar a los comensales con las mejores propuestas culinarias del país.

Hace ya una década que Tulio Zuloaga, inició este sueño que transformó la escena gastronómica en Colombia. Lo que comenzó como una idea se convirtió en una “revolución” culinaria que ha puesto a esta exponente de la gastronomía casual en la mira de los comensales. El festival busca reconocer a las mejores hamburguesas, promoviendo a que emprendedores y restaurantes inscriben y participan para competir y llevarse este, distinguido reconocimiento. A continuación, le explicamos todo lo que necesita saber sobre esta nueva edición.

¿Cuándo es el Burger Máster 2025?

El Burger Máster 2025 se llevará a cabo del 28 de abril al 4 de mayo, ofreciendo durante una semana la oportunidad de probar hamburguesas con diferentes sabores a $19.000. Durante el evento, reconocidos restaurantes de diferentes ciudades del país competirán por el título de la mejor hamburguesa, según la votación del público. Los comensales podrán visitar diversos establecimientos, probar creaciones innovadoras y compartir sus experiencias en redes sociales con el hashtag oficial del evento, impulsando el crecimiento del sector gastronómico y dinamizando la economía local.

Burger Máster “Los invencibles”

Según lo compartido por Tulio recomienda en sus redes sociales, esta décima edición es un tributo a los restauranteros que, a pesar de las adversidades, han logrado mantener sus negocios en pie. “Este año hacemos un homenaje a esos invencibles, a los que no se han sentado a esperar que las cosas mejoren, sino que han construido sus propias oportunidades para salir adelante. A esos invencibles que no se quebraron ante la adversidad; por el contrario, se forjaron en ella y que en los tiempos difíciles no necesitaron que alguien más los rescatara porque aprendieron cómo salvarse a sí mismos mientras ayudaban a las demás personas”, afirmó Zuloaga.

El Burger Master no solo es una fiesta para el paladar, sino también un motor económico. En la pasada edición, se vendieron aproximadamente 2.9 millones de hamburguesas, generando ingresos cercanos a los 67.000 millones de pesos.

Con más de una década de historia, el Burger Master no solo ha revolucionado la forma en que se consumen hamburguesas en Colombia, sino que también ha dejado huella en la industria, promoviendo la creatividad y la pasión por la buena comida.

