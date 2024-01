“Resplandor de epifanías”, una receta inspirada en un poema de Gabriela Mistral

Un poema convertido en arte gastronómico. Foto: Cortesía Diana Peña

Un poco de la historia de esta receta

El pan está hecho de certezas y vacíos como la vida misma. Es asequible, igual que lo materno o lo natural. Sus migas son las memorias que se tejen entre lo familiar y lo íntimo. En la multiplicidad de sus virtudes es universal, sencillo, ameno. En una hogaza hay espacio para una rebanada de tomate hasta cucharadas de estofado. Es el alimento más básico y sagrado, quizás después del agua.

“…Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a tres valles por donde he pasado: a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, y a mis entrañas cuando yo canto…” (Verso 3)

Gabriela Mistral convierte esa masa horneada “mitad quemada, mitad blanca” en sujeto poético para significar la vehemencia de lo cotidiano, inevitablemente hincado por lo amargo y lo dulce. Valiéndose de la exquisitez del lenguaje, ella impregna su voz de sabor y textura para encontrarse una vez y otra vez y otra con los recovecos más profundos de su esencia. El pan es vida, alimento de muertos, ella es pan.

“…Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado; y no hay nadie tampoco en la casa sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco…” (Verso 4)

La masa de este pan representa más que la obvia calma que infunde el alimento, la esperanza de aquello que cada comienzo de año se anhela como resplandor de epifanías. Las especias además de realzar el sabor y los beneficios de sus propiedades medicinales son seducción, conocimiento, regalos divinos traídos por los reyes.

Puedes preparar también: “Reminiscencias”, una torta navideña inspirada en un cuento de Truman Capote

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides la linaza para saborear Tiempo de preparación: 90 minutos.

90 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 200 gramos de harina de trigo

330 gramos de harina de avena

80 gramos de melaza

6 gramos de levadura seca

1 cucharada de especias (cardamomo, canela, clavo, jengibre, nuez moscada)

80 gramos de frutos secos (almendras, pistachos)

10 gramos de sal

400 gramos de agua tibia

Saborea: “Un sabor desilusionante”, una sopa inspirada en un libro de Laura Esquivel

Preparación

Mezclar todos los ingredientes secos, agregar la melaza, el agua poco a poco y la levadura. Amasar bien (puede ser en batidora a velocidad media) y dejar reposar por 45 minutos.

Precalentar el horno a 200 °C, engrasar el molde y disponer la mezcla (puede espolvorear semillas de su preferencia).

Espolvorear gotas de agua y llevar al horno durante 45 minutos para luego disfrutar.

¡Trucos de la abuela!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧